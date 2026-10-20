Künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Aber viele Betriebe sehen nicht unbedingt geeignete Einsatzmöglichkeiten.

Nürnberg (dpa) – Zwei Drittel aller Betriebe in Deutschland haben im zweiten Halbjahr 2025 einer Erhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zufolge auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz verzichtet. Fast 90 Prozent davon hätten keine geeignete Einsatzmöglichkeit gesehen, heißt es in einer Mitteilung des Forschungsinstituts der Bundesagentur für Arbeit.

«Ein Teil des KI-Potenzials scheint somit bislang noch ungenutzt oder nicht in konkrete betriebliche Anwendungsfälle übersetzt», sagte IAB-Forscher Christian Kagerl.

Jeweils rund ein Drittel der Betriebe habe fehlendes Wissen, fehlende Fachkräfte, nicht kompatible IT-Systeme und nicht verfügbare oder unzureichende Daten als Grund genannt, keine künstliche Intelligenz zu nutzen. Die Hürden erscheinen in der Industrie größer als im Dienstleistungssektor. Im Finanz- und Gesundheitswesen werden häufig Datenschutzhürden als Hindernis genannt.