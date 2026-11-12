Rauchmelder, Steckdosen oder Deko: Mini-Kameras in ihren Verstecken zu entdecken, ist ein Glücksspiel - es sei denn, man wendet in Hotelzimmern & Co. diese fünf Check-Routinen der Polizei an.

Duisburg/Berlin (dpa/tmn) – Kameras in Ferienwohnungen, Ferienhäusern, Hotels oder anderen Unterkünften auf Zeit? – Ein Alptraum für Gäste und eigentlich ein absolutes No-Go. Wer Gastgebern nicht vertraut oder nicht vertrauen möchte, kann sich auf die Suche machen.

Das ist gar nicht so leicht, weil Kameras mitunter so klein und unauffällig sind, dass man sie vielleicht auch auf den zweiten Blick nicht entdeckt – insbesondere dann, wenn sie bewusst versteckt wurden. Aber diese fünf Tipps der Polizei Duisburg helfen weiter:

1. Check: Verstecke identifizieren, Spiegel prüfen

Typische Verstecke für Mini-Kameras sind Rauchmelder, Steckdosen, Lampen, Spiegel, Wecker, Bilderrahmen oder sogar unscheinbare Gegenstände wie Zimmerpflanzen und Deko-Elemente. Untersuchen Sie all diese Dinge sorgfältig – vor allem Spiegel, weil diese auch durchsichtige Einwegspiegel (sogenannte venezianische Spiegel) sein können.

Einwegspiegel lassen sich mit einem einfachen Test enttarnen: Spiegeloberfläche mit einem Finger berühren. Gibt es eine sichtbare Lücke zwischen Finger und Spiegelbild des Fingers, handelt es sich um einen normalen Spiegel. Falls sich der Finger und sein Spiegelbild direkt berühren, könnte es sich um einen Einwegspiegel handeln.

2. Check: Alles noch einmal – im Dunkeln mit Lampe

Verdunkeln Sie den Raum und leuchten Sie mit einer Taschenlampe oder dem Smartphone-Licht überallhin, vor allem in Richtung der möglichen Verstecke. Lichtreflexionen können dann versteckte Kameras enttarnen, denn deren Linsen reflektieren oft Licht.

3. Check: Ein letzter Durchgang im Dunkeln – mit Handykamera

Einige Kameras arbeiten auch mit Infrarotlicht, das Smartphones-Kameras wiederum oft erkennen können. Deshalb ebenfalls im Dunkeln alle Stellen mit aktivierter Smartphone-Kamera abgehen und darauf achten, ob im Display kleine Lichtbewegungen zu sehen sind.

Achtung: Vor diesem Test sicherstellen, dass die Kamera des verwendeten Smartphones keinen Infrarot-Filter hat. Das lässt sich einfach testen, indem man eine Fernbedienung vor die Kamera hält und deren Tasten drückt. Sind dann an der Vorderseite der Fernbedienung, wo die Infrarot-Diode sitzt, beim Drücken Lichtbewegungen auf dem Smartphone-Display zu sehen, hat das Telefon keinen Infrarot-Filter und kann für den Check benutzt werden.

4. Check: Telefonieren – und durch die Räume gehen

Führen Sie ein Gespräch mit Ihrem Handy und bewegen Sie sich dabei durch den Raum oder die Räume. Sollten an bestimmten Stellen Störungen oder Interferenzen auftreten, kann das ein Hinweis auf ein verstecktes elektronisches Gerät wie eine Kamera sein.

5. Check: Netzwerk nach Geräten scannen – per App

Identifizieren Sie mit Hilfe einer Netzwerkscanner-App alle verbundenen Geräte im lokalen WLAN-Netzwerk der Unterkunft. Achten Sie darauf, ob beim Scan Namen oder Modellnummern von Überwachungskameras auftauchen. Kostenlos nutzbar ist etwa die WiFiman-App von Ubiquiti, die für Android und iOS verfügbar ist.

Falls Sie eine nicht deklarierte Kamera in Ihrer Unterkunft finden, rät die Polizei zu folgendem Vorgehen:

Dokumentieren Sie den Fund mit Fotos oder Videos.

Informieren Sie umgehend den Anbieter der Unterkunft beziehungsweise die jeweilige Buchungs-Plattform und fordern Sie eine Klärung.

Melden Sie den Vorfall der Polizei und stellen Sie eine Strafanzeige, da heimliche Aufnahmen eine strafbare Handlung darstellen.