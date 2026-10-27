Der USB-Stick steckt, doch Windows zeigt ihn nicht an. Ist der etwa kaputt? Bevor Sie den Datenträger abschreiben, lohnt sich ein einfacher Test.

Berlin (dpa/tmn) – Kennen Sie das? Der USB-Stick steckt, aber irgendwie wird er nicht angezeigt? Das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben – angefangen bei einem defekten USB-Port, berichtet die «Computer Bild». Nicht immer ist dann auch gleich das Laufwerk defekt. Diese Schritte können Sie nun versuchen:

Den Datenträger in einen anderen USB-Port des Rechners stecken. Vielleicht ist nur der eine Anschluss defekt?

Gehört der Stick vielleicht einem Apple-Nutzer? Dann könnte es sein, dass die Formatierung nicht mit Windows kompatibel ist. Dann hilft nur ein Datentransfer auf anderem Weg, etwa per Mail.

An einem anderen Rechner versuchen. Erkennt auch der den USB-Stick nicht, könnte der Speicher defekt sein. Wird der Stick erkannt, könnte es an veralteten Treibern auf dem eigenen Computer liegen.

Zum Aktualisieren der Treiber, die Windowstaste und R drücken. Dann im Fenster den Befehl devmgmg.msc eingeben oder im Suchfenster des Startmenüs «Geräte-Manager» eingeben.

Im Geräte-Manager ein Doppelklick auf USB-Controller und dort den USB-Stick auswählen. Üblicherweise heißt er «USB-Massenspeichergerät». Im folgenden Menü die Option «Treiber aktualisieren» auswählen und automatisch nach neuen Treibern suchen lassen.

Findet sich hier kein besserer Treiber, hilft als letzter Schritt die Suche nach aktualisierten Treibern auf Windows Update.