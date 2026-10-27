Trouble am USB-Port?
USB-Stick wird nicht angezeigt: Das können Sie jetzt tun
Eine Person zieht einen USB-Stick vom PC ab
USB-Stick bleibt unerkannt? Ursache kann ein defekter Anschluss sein, nicht unbedingt der Datenträger selbst.
Sebastian Gollnow. DPA

Der USB-Stick steckt, doch Windows zeigt ihn nicht an. Ist der etwa kaputt? Bevor Sie den Datenträger abschreiben, lohnt sich ein einfacher Test.

Lesezeit 1 Minute

Berlin (dpa/tmn) – Kennen Sie das? Der USB-Stick steckt, aber irgendwie wird er nicht angezeigt? Das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben – angefangen bei einem defekten USB-Port, berichtet die «Computer Bild». Nicht immer ist dann auch gleich das Laufwerk defekt. Diese Schritte können Sie nun versuchen:

  • Den Datenträger in einen anderen USB-Port des Rechners stecken. Vielleicht ist nur der eine Anschluss defekt?
  • Gehört der Stick vielleicht einem Apple-Nutzer? Dann könnte es sein, dass die Formatierung nicht mit Windows kompatibel ist. Dann hilft nur ein Datentransfer auf anderem Weg, etwa per Mail.
  • An einem anderen Rechner versuchen. Erkennt auch der den USB-Stick nicht, könnte der Speicher defekt sein. Wird der Stick erkannt, könnte es an veralteten Treibern auf dem eigenen Computer liegen.
  • Zum Aktualisieren der Treiber, die Windowstaste und R drücken. Dann im Fenster den Befehl devmgmg.msc eingeben oder im Suchfenster des Startmenüs «Geräte-Manager» eingeben.
  • Im Geräte-Manager ein Doppelklick auf USB-Controller und dort den USB-Stick auswählen. Üblicherweise heißt er «USB-Massenspeichergerät». Im folgenden Menü die Option «Treiber aktualisieren» auswählen und automatisch nach neuen Treibern suchen lassen.
  • Findet sich hier kein besserer Treiber, hilft als letzter Schritt die Suche nach aktualisierten Treibern auf Windows Update.

© dpa-infocom, dpa:261027-930-898636/1

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