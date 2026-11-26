Verbraucher vergleichen Smartphone-Preise, optimieren ihre Versicherungen oder schielen nach der günstigsten Tanke. Aber Sparpotenzial beim Streaming lassen sie teils links liegen, zeigt eine Umfrage.

Düsseldorf/Berlin (dpa/tmn) – Kann das weg oder schauen wir das noch? – Diese Frage stellen sich die Menschen hierzulande in fast jedem fünften Haushalt (19 Prozent) offenbar nicht; denn dort blieb in den vergangenen vier Wochen mindestens ein kostenpflichtiger Streamingdienst ungenutzt. Das zeigt eine Innofact-Umfrage in Auftrag des Verbraucherportals «Finanztip».

Und 6 Prozent der Haushalte zahlen demnach sogar für zwei oder mehr ungenutzte Dienste. Hier würde sich eine Streaming-Inventur also doppelt und dreifach lohnen.

43 Prozent der Haushalte mit mindestens drei Diensten

Insgesamt betrachtet gibt es der Umfrage zufolge in mehr als Dreiviertel der Haushalte (rund 78 Prozent) mindestens einen bezahlten Streamingdienst. 43 Prozent abonnieren mindestens drei Dienste und knapp ein Viertel (24 Prozent) sogar vier. Betrachtet man nur Haushalte mit minderjährigen Kindern zahlen sogar 46 Prozent für mindestens vier Dienste.

Wer also regelmäßig prüft, ob Abos verzichtbar sind, kann viel Geld sparen. Allein die drei günstigen Monatsabos von Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ kosten zusammen rund 23 Euro monatlich beziehungsweise 276 Euro im Jahr, rechnet «Finanztip» vor.

11 Prozent kündigten schon wegen seltener oder fehlender Nutzung

Immerhin 11 Prozent der Befragten sind im Sinne der Abo-Optimierung schon einmal in so eine Prüfung gegangen: Sie gaben an, gekündigt zu haben, weil sie einen Dienst zu selten oder gar nicht genutzt hatten. Für 10 Prozent waren hingegen Preiserhöhungen oder ungünstige Tarifänderungen Kündigungsgründe.

Ein Streamingdienst-Test samt Tipps findet sich auch auf der «Finanztip»-Seite.

Oft ist Pausieren möglich – viele Inhalte wandern zwischen Diensten

Zur Streaming-Inventur geben die Experten unter anderem diese konkreten Hinweise:

Wird ein Abo wochenlang nicht genutzt, sollte man handeln.

Die Kündigung ist dann eine Option, aber meist nicht die Einzige.

Oft gibt es auch die Möglichkeit, das Abo zu pausieren. Kommen dann irgendwann interessante neue Serien oder Filme, lässt sich das Abo meist schnell wieder aktivieren – unter Beibehaltung von Geschmacksprofil und Wiedergabeverlauf (Watch History).

Mit Ausnahme von Eigenproduktionen wandern viele Inhalte zwischen den verschiedenen Diensten hin und her, man kann sich also nicht darauf verlassen, bei einem Anbieter dauerhaft dieselben Inhalte sehen zu können.

Befragt worden waren 1.001 Menschen im Alter zwischen 18 und 79 Jahren.