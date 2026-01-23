Angreifbare Sicherheitskameras? Klingt gar nicht gut. Und ist es auch nicht. In Dutzenden Kameras des Herstellers TP-Link schlummert ein Einfallstor für Hacker. Das ist nun zu tun.

Berlin (dpa/tmn) – Bei mehr als 50 Überwachungskamera-Modellen des Herstellers TP-Link besteht wegen einer Sicherheitslücke mit hohem Risiko Handlungsbedarf. Betroffene sind verschiedenste Geräte aus der «VIGI»-Serie.

Das Problem: Angreifer mit Zugriff auf das lokale Netzwerk könnten ohne weiteres das Kamera-Passwort ändern und die Kamera fortan auch aus der Ferne steuern.

Ist die eigene Kamera betroffen? – Firmware-Update herunterladen

Wer eine «VIGI»-Kamera von TP-Link besitzt, kann auf der Sicherheitshinweis-Seite des Unternehmens nachschauen, ob das eigene Modell von der Schwachstelle betroffen ist.

Ist das der Fall, lädt man auf der Support-Seite von TP-Link die aktuellste Gerätesoftware (Firmware) für die Kamera herunter, in der die Sicherheitslücke bereits geschlossen wurde, und installiert diese.