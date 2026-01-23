Firmware aktualisieren
Passwort wird auf einem Laptop über die Tastatur eingegeben
Oliver Berg. DPA

Angreifbare Sicherheitskameras? Klingt gar nicht gut. Und ist es auch nicht. In Dutzenden Kameras des Herstellers TP-Link schlummert ein Einfallstor für Hacker. Das ist nun zu tun.

Berlin (dpa/tmn) – Bei mehr als 50 Überwachungskamera-Modellen des Herstellers TP-Link besteht wegen einer Sicherheitslücke mit hohem Risiko Handlungsbedarf. Betroffene sind verschiedenste Geräte aus der «VIGI»-Serie.

Das Problem: Angreifer mit Zugriff auf das lokale Netzwerk könnten ohne weiteres das Kamera-Passwort ändern und die Kamera fortan auch aus der Ferne steuern.

Ist die eigene Kamera betroffen? – Firmware-Update herunterladen

Wer eine «VIGI»-Kamera von TP-Link besitzt, kann auf der Sicherheitshinweis-Seite des Unternehmens nachschauen, ob das eigene Modell von der Schwachstelle betroffen ist.

Ist das der Fall, lädt man auf der Support-Seite von TP-Link die aktuellste Gerätesoftware (Firmware) für die Kamera herunter, in der die Sicherheitslücke bereits geschlossen wurde, und installiert diese.

