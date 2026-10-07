Das kann nicht echt sein, oder? Immer bessere KI-Modelle machen es schwierig, künstlich erstellte Inhalte aufzuspüren. Mit Googles SynthID-Detektor soll das leichter werden - mit Einschränkungen.

Hamburg (dpa/tmn) – Google schaltet seinen KI-Detektor für alle frei. Mit dem jetzt frei zugänglichen SynthID-Detektor lassen sich Bilder, Videos oder Audiodateien daraufhin prüfen, ob sie mit Google-KI erstellt wurden. Das Programm sucht dafür nach Hinweisen auf Googles unsichtbare digitale Wasserzeichen, die in KI-Inhalte eingebettet werden.

Neben markierten Inhalten von Google Gemini, Imagen, Lyria and Veo können auch Inhalte von Partnern wie OpenAI (ChatGPT), Nvidia, Kakao und bald auch Apple erkannt werden.

Der Detektor sucht nach unsichtbaren digitalen Wasserzeichen

Was man immer beachten muss: Der Detektor erkennt nur, ob eine SynthID vorhanden ist. Er erkennt aber nicht in jedem Fall KI-generierten Inhalt. Es werden auch längst nicht alle KI-generierten Inhalte mit solchen digitalen Wasserzeichen wie SynthID versehen. Seit der Einführung von SynthID im Jahr 2023 wurden laut Google mehr als 180 Milliarden Bilder, Videos oder Audiodateien markiert.

Auch ChatGPT-Betreiber OpenAI hat ein ähnliches Tool im Netz. Damit lassen sich Bild oder Audiodateien auf Hinweise untersuchen, ob sie mit Werkzeugen von OpenAI hergestellt wurden. Auch hier gilt: Ein negatives Ergebnis heißt nicht zwangsläufig, dass eine Datei nicht mit Hilfe von KI erstellt wurde.