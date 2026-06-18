WLAN-Anmeldung unmöglich, HDMI-Anschluss gesperrt? Wer seinen Streaming-Stick mit ins Hotel bringt, steht oft vor Problemen. Was hilft, damit Serien, Sport & Co trotzdem laufen.

Berlin (dpa/tmn) – Wer auch im Urlaub nicht auf seine gewohnten Serien, TV-Formate, Fußballübertragungen oder Radiosender verzichten möchte, nimmt einfach einen Streaming-Stick, eine Streaming-Box oder auch ein WLAN-Radio mit auf die Reise.

Während sich diese Geräte im Ferienhaus oder in der Ferienwohnung meist problemlos mit dem WLAN verbinden lassen, kann man in Hotels auf unerwartete Probleme stoßen, berichtet das Telekommunikationsportal «Teltarif.de».

Die erste Hotel-Hürde für mitgebrachte Streaming-Geräte könne das sogenannte Captive Portal sein, also eine Anmeldeseite, die per Browser geöffnet werden muss. Hat das jeweilige Gerät keinen integrierten Browser, kann diese Seite nicht geöffnet werden und eine Anmeldung im Hotel-WLAN ist nicht möglich.

Hotspot geht immer – mit Smartphone oder Tablet

Die Lösung: Das Smartphone oder ein Tablet als WLAN-Hotspot nutzen. Und das geht so:

Smartphone mit dem Hotel-WLAN verbinden und die Anmeldung im Browser abschließen.

Hotspot auf dem Smartphone aktivieren.

Streaming-Gerät oder WLAN-Radio mit dem Smartphone-Hotspot verbinden. Fertig.

Eine Alternative kann es unter Umständen sein, über die sogenannte MAC-Adresse zu gehen. Das hat nichts mit Apple und schon gar nichts mit Fast Food zu tun. Die MAC-Adresse ist eine eindeutige, unveränderbare Identifikationsnummer, die jedes Netzwerkgerät vom Hersteller bekommt.

Manche Hotels erlauben es, die MAC-Adresse eines Geräts auf der Anmeldeseite fürs WLAN zu hinterlegen. Dann kann man sich den oben beschriebenen Umweg über einen Hotspot sparen.

Kein Hexenwerk: MAC-Adresse vorab daheim aufschreiben

MAC-Adressen lassen sich am einfachsten vorab zu Hause ermitteln. Entweder man schaut im Einstellungsmenü des Geräts, ob sich die MAC-Adresse findet. Oder man ermittelt die MAC-Adresse des Netzwerkgerätes manuell. Und zwar so:

Am Notebook oder Desktop-PC die Windows-Eingabeaufforderung öffnen, indem man «cmd» (ohne Anführung) ins Suchfeld eingibt und dann die Eingabetaste drückt.

In dem schwarzen Eingabefenster, das sich dann öffnet, gibt man «getmac /v» oder «ipconfig /all» (jeweils ohne Anführung) ein und drückt die Eingabetaste.

Die Netzwerkgeräte werden aufgelistet und neben den Einträgen «Physische Adressen» stehen die gesuchten MAC-Adressen im Stil «A0-37-0F-5C-22-5E».

Nerviger Hotel-Modus: Gibt die Rezeption HDMI-Eingänge frei?

Unabhängig von möglichen WLAN-Problemen können in Hotels noch gesperrte HDMI-Anschlüsse am Fernseher eine Hürde darstellen. Denn Streaming-Sticks und -Boxen schicken das Bild- und Tonsignal in aller Regel über diesen Anschluss.

Reagiert der Fernseher nicht auf das per HDMI angeschlossene Streaming-Gerät, ist häufig der sogenannte Hotel-Modus aktiv, erklären die Experten. Das ist eine Einstellung, die externe Geräte und Änderungen an den Grundeinstellungen blockiert. In diesem Fall hilft nur Nachfragen an der Rezeption, ob das Personal den Modus deaktivieren kann.