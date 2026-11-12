E-Mail-Probleme
Störung bei Microsofts Cloud-E-Mail
Microsoft Campus in Redmond
Die Störung traf den Online-Maildienst von Microsoft. (Archivbild)
Lindsey Wasson. DPA

Zahlreiche Unternehmen und Verbraucher lassen ihre E-Mails über den Outlook-Dienst von Microsoft laufen. Viele Postfächer waren plötzlich unerreichbar.

Redmond (dpa) – Microsofts Cloud-Angebote wie etwa der E-Mail-Dienst Outlook sind von einer weitreichenden Störung betroffen. Der Software-Riese berichtete zunächst von Problemen bei Exchange-Mailboxen in den USA. Danach hieß es vom Unternehmen aber auch, dass die Störung weltweit Nutzer des Cloud-Dienstes Microsoft 365 treffen könne. Man versuche, den Datenverkehr an möglicherweise problematischen Servern vorbeizuleiten, hieß es. Wie lange die Störung andauern könnte, blieb zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:261112-930-987593/1

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