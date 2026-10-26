Dünner, schneller und teurer, dafür endlich mit OLED-Display. Apples Mini-Tablet wurde überarbeitet. Es kommt nun in zwei Leistungsklassen. Lieferbeginn ist der 6. November.

Cupertino (dpa/tmn)- Update für das iPad mini. Die neue Version von Apples Tablet im Taschenbuchformat ist dünner, hat ein minimal größeres Display als sein Vorgänger und – lang erwartet – ein OLED-Display. Dafür macht der Preiswahnsinn beim Computerspeicher auch nicht vor dem Tablet halt. Die Fakten:

Los geht es ab 749 Euro für das iPad mini mit 128 Gigabyte (GB) Speicher und WLAN, die 5G-Version mit Mobilfunkmodem kostet 1.019 Euro.

256 GB gibt es ab 879 Euro (1.049 mit 5G).

Beide Modelle setzen auf Apples A20-Chip mit fünf Rechenkernen und einer Grafikeinheit (GPU) mit 7 Rechenkernen.

Die 512-GB-Version (ab 1.129 Euro, 1.299 mit 5G) hat auch etwas leistungsfähigere Hardware. Sie kommt mit Sechskern-CPU.

Neue Displaytechnik und Nanotexturglas

Neu: Apple bietet nun die Option für Nanotexturglas an. Die hat allerdings einen satten Aufpreis. In der 256-GB-Version liegt der Einstiegspreis mit Nanotexturglas bei 1.009 Euro, die 512-GB-Version kostet damit ab 1259 Euro. Insgesamt kann man sich so ein iPad mini mit 512 GB Speicher, 5G und Nanotexturglas für 1.429 Euro zusammenstellen. Zum Trost liegt ein Poliertuch in der Verpackung.

Auch neu: Ein OLED-Display mit selbstleuchtenden Pixeln löst das bisher verbaute LCD ab. Es misst 8,5 Zoll in der Diagonalen, deckt den P3-Farbraum ab und ist mit 600 Nits Helligkeit auch für draußen geeignet. Es unterstützt die Eingabestifte Apple Pencil Pro und Apple Pencil (USB-C).

Auslieferung beginnt Anfang November

Sonst noch neu:

5,4 Millimeter machen es zum bislang dünnsten iPad mini, der bereits sehr dünne Vorgänger misst 6,3 Millimeter.

Die Frontkamera ist von der kurzen an die Lange Seite des Tablets gewandert.

Die Funktechnik im Inneren wurde modernisiert. Es gibt nun WLAN 7, den N1-Chip für drahtlose Netzwerke, in der 5G-Version steckt Apples eigenes C2-Modem.

Vorbestellungen für das neue iPad mini sind ab dem 28. Oktober möglich, die Auslieferung beginnt ab dem 6. November.