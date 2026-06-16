Nur Tarife ohne Mindestlaufzeit und Anschlussgebühr, 1.000 Freiminuten für EU-Gespräche und nicht verbrauchtes Datenvolumen zum Ansparen - mit diesen Ideen betritt ein neuer Provider den Markt.

Wien/München (dpa/tmn) – In Österreich gibt es Spusu schon ein gutes Jahrzehnt, nun bietet der Mobilfunkanbieter, dessen Name eine Abkürzung von «Sprich und surf» darstellt, seine Dienste auch hierzulande an – und zwar im Vodafone-Netz.

Im Angebot sind ausschließlich Tarife ohne Anschlussgebühr und Mindestvertragslaufzeit, die unbegrenzte Gespräche und SMS (mit Roaming für EU und Großbritannien) sowie ein bestimmtes monatliches Datenvolumen beinhalten.

1.000 Freiminuten für Gespräche aus Deutschland in die EU

Darüber hinaus beinhalten alle Tarife:

1.000 Freiminuten für Gespräche aus Deutschland in die EU,

die Nutzbarkeit des monatlichen Vertragsdatenvolumens nicht nur in der EU, sondern auch in Großbritannien und der Schweiz,

die Nutzbarkeit von in einem Monat nicht verbrauchtem Datenvolumen in den folgenden Monaten in Deutschland (wobei maximal das Doppelte des monatlichen Vertragsdatenvolumens zusätzlich angespart werden kann).

Mobiles Internet mit bis zu 200 Mbit/s Download-Geschwindigkeit

Die mögliche Download-Geschwindigkeit für das mobile Internet gibt das Unternehmen im 5G-Netz mit bis zu 200 Mbit/s an, den maximalen Upload-Speed mit 75 Mbit/s.

Spusu verspricht einen gut erreichbaren Kundenservice ohne Chatbots und externe Callcenter. Die Service-Mitarbeitenden sollen den Angaben zufolge in durchschnittlich zehn Sekunden abheben und auch per Messenger schnell erreichbar sein.