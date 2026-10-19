Der Wettbewerb im Kryptohandel nimmt zu: Nun wollen auch die Sparkassen mit einem eigenen Angebot Privatkunden ansprechen. Sie rollen schrittweise ein neues Angebot aus. Was steckt dahinter?

Frankfurt/Main (dpa) – Die Sparkassen steigen in das Geschäft mit Kryptoanlagen wie Bitcoin und Ethereum ein. Ab diesem Montag können die ersten Kunden Kryptowährungen über die bestehende Sparkassen-App handeln, wie der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) der Nachrichtenagentur dpa mitteilte. Das Angebot stehe zum Start bei den ersten teilnehmenden Sparkassen zur Verfügung, pro Monat sollen 30 bis 40 weitere Häuser dazukommen.

Vorgesehen sind zunächst Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana und Polygon, so der DSGV. «Das Angebot richtet sich an Kundinnen und Kunden, die eigenständig Kryptowährungen kaufen, verkaufen und verwahren möchten. Eine Beratung oder aktive Bewerbung durch die Sparkassen in der Breite ist nicht vorgesehen.» Einen einheitlichen bundesweiten Starttermin für das Angebot, das vom Sparkassen-Wertpapieranbieter Dekabank bereitgestellt wird, gebe es nicht.

«Wann eine Sparkasse startet, entscheidet sie selbst», sagte Joachim Schmalzl, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des DSGV, der dpa. «Das Interesse in der Gruppe ist groß, und Woche für Woche werden weitere Institute hinzukommen. Im ersten Halbjahr 2027 wollen wir bereits einen großen Teil der interessierten Sparkassen angebunden haben.»

Kryptowährungen beliebt, aber riskant

Kryptowährungen sind gerade bei jungen Menschen beliebt. Den Handel mit Bitcoin und Co bieten Smartphone-Banken wie N26, Trade Republic und Revolut seit geraumer Zeit an, zuletzt stiegen auch Volksbanken in das Geschäft ein. Bei den Sparkassen gab es lange Bedenken, da Kryptowährungen stark schwanken und als riskant gelten. Auch wenn manche Kryptowährungen langfristig stark zugelegt haben: Kritiker warnen immer wieder vor Spekulationsblasen.

«Wir haben sehr genau abgewogen, ob und wie ein Krypto-Angebot zu uns passt», sagte Schmalzl. Entscheidend sei die Nachfrage der Kunden gewesen und dass es einen verlässlichen europäischen Rechtsrahmen gebe. Ziel des Angebots ist laut DSGV, Kundinnen und Kunden, die sich bewusst für Krypto entscheiden, einen Zugang im regulierten Umfeld zu ermöglichen. Verwahrt werden die Kryptowerte durch die Dekabank in Kooperation mit der Börse Stuttgart.

«Kryptowährungen bleiben aus Sicht der Sparkassen hochspekulative Anlagen», betont der DSGV. Kunden würden ausdrücklich «auf starke Kursschwankungen und das Risiko eines Totalverlusts» hingewiesen. Für die breite langfristige Vermögensbildung stünden weiterhin Wertpapieranlagen, Sparpläne und Beratung im Vordergrund.