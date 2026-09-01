Sonos war vor zwei Jahrzehnten visionärer Vorreiter bei vernetzter Musik daheim. Doch längst ist auch die Konkurrenz in dem Markt aktiv - und die Firma will nun mit neuen KI-Funktionen herausstechen.

Santa Barbara/Berlin (dpa/tmn) – Der Lautsprecher-Anbieter Sonos will seine Technik bald auch über KI-Programme wie ChatGPT oder Claude steuern lassen. Damit werde man zum Beispiel in einem Chat mit der Software die Anweisung geben können, bestimmte Musik in einem Raum abzuspielen, erläuterte Sonos-Manager Andy Sutherland.

Dafür werde man das Sonos-System mit dem Chatbot verbinden müssen, was ein unkompliziertes Verfahren sein soll, so Sutherland weiter. Apples Sprachassistentin Siri werde dabei nicht unterstützt.

Hauseigener KI-Assistent zur Musiksteuerung kommt

Zudem führt Sonos einen hauseigenen KI-Assistenten zur Musiksteuerung ein. Er baut auf externer Chatbot-Software auf, Sonos nennt den Namen des Anbieters allerdings nicht.

Im nächsten Schritt sollen Kunden ab dem kommenden Jahr die Möglichkeit bekommen, über das Sonos-System eigene KI-Agenten zu entwerfen. Solche Agenten können eigenständig Aufgaben im Auftrag der Nutzer erledigen. Weitere Details dazu nannte Sonos zunächst nicht.

Betriebssystem Sonos 27 mit Positionserkennung von Geräten

Insgesamt verspricht Sonos nun einen jährlichen Rhythmus für größere Updates seiner Plattform. Die aktuelle Version des Audio-Betriebssystems heißt Sonos 27. Neben den KI-Plänen gehört dazu die Funktion Sonos Fabric, die es Geräten ermöglicht, einander und ihre Position zu erkennen.

In einem ersten Schritt erleichtert das den Einsatz tragbarer Sonos-Geräte als Surround-Lautsprecher fürs Heimkino: Entfernt man einen der Lautsprecher aus dem Raum – etwa, um ihn zu einem Picknick mitzunehmen, – entkoppelt er sich für die Zeit selbstständig vom Heimkino-Set-up. Bei der Rückkehr in den Raum übernimmt er wieder automatisch den Surround-Kanal.

Musik von Sonos-Lautsprechern nahtlos auf Ace-Kopfhörer schalten

Außerdem kann Musik von Sonos-Lautsprechern nahtlos auf die hauseigenen Ace-Kopfhörer verlagert werden. Geht man damit in einen anderen Raum, kann man dort den Sound wieder an die dortigen Sonos-Speaker übertragen. Der neue Sonos-Chef Tom Conrad betonte, man wolle bei den Kopfhörern das Zusammenspiel mit dem restlichen Sonos-System stärker ausspielen.

Die Smartphone-Apps für Apples iPhones und Android-Telefone bekommen eine Steuerung im Sperrbildschirm sowie einen virtuellen Lautstärke-Drehknopf zur leichteren Regelung.

Bessere Beam-Soundbar und Kopfhörer-Update

Die mittelgroße Soundbar Beam macht Sonos in der neuen Version Ultra mit nun neun statt bisher fünf Treibern zu einem vollwertigen Dolby-Atmos-Gerät des Formats 7.1.2. Ein neu gestalteter Center-Kanal soll für klarere Dialoge sorgen. Die Treiber mussten für das kompakte Format von Grund auf neu entwickelt werden, wie der Hardware-Verantwortliche Brandon Holley sagte.

Die Zusatzbezeichnung Ultra bekommt auch ein neues Modell der Ace-Kopfhörer mit einem neuen 40-mm-Treiber sowie verbesserter Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen. Der Ace Ultra kann sich nun auch ohne die Smartphone-App direkt mit dem Sonos-System verbinden. Die 699 Euro teure Soundbar und der 449 Euro teure Kopfhörer sollen ab dem 29. September ausgeliefert werden.