Beim Smartphone-Kauf achtet man auf vieles. Aber vermutlich eher selten darauf, wie stark die Geräte strahlen. Dabei kann man das kinderleicht herausfinden.

Berlin (dpa/tmn) – Kamera, KI-Features, Display, Akkulaufzeit oder Farbe: Es gibt viele Kriterien für die Auswahl ein neues Smartphone. Der Strahlenschutz gehört ebenfalls dazu, auch wenn viele Käuferinnen und Käufer das vielleicht nicht auf dem Schirm haben.

Damit man die Chance hat, ein möglichst strahlungsarmes Smartphone auszusuchen, betreibt das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) eine durchsuchbare Datenbank mit den SAR-Werten von derzeit rund 4.400 aktuellen und älteren Mobiltelefonen sowie Tablets.

Das Angebot namens «SAR-Suche» auf der BfS-Webseite soll für Transparenz sorgen und Verbraucherinnen und Verbrauchern eine informierte Entscheidung im Sinne des Strahlenschutzes ermöglichen, wie die Behörde mitteilt.

Ist die Strahlung von Smartphones etwa gefährlich?

Mobiltelefone nutzen – ebenso wie andere Funkanwendungen – hochfrequente elektromagnetische Felder, um Sprache und Daten zu übertragen, erklärt das BfS. Diese Felder können das Körpergewebe erwärmen. Die Begrenzung des zulässigen SAR-Wertes sorge aber dafür, dass die Erwärmung gering bleibe und kein gesundheitsschädliches Ausmaß annehmen könne.

SAR steht für spezifische Absorptionsrate und bezeichnet die Menge an Energie, die durch das sendende Handy vom naheliegenden Körpergewebe aufgenommen wird. Für die Nutzung von Handys am Kopf ist der SAR-Wert zum Beispiel auf maximal zwei Watt pro Kilogramm Körpergewebe begrenzt.

Viele Telefone weisen geringere SAR-Werte auf als erlaubt

Für jedes Handymodell ermitteln die Hersteller den SAR-Wert mit einem standardisierten Test. Die Ergebnisse speist das BfS fortlaufend in die SAR-Suche-Datenbank ein. Viele Mobiltelefone weisen dem BfS zufolge einen deutlich niedrigeren SAR-Wert als die erlaubten zwei Watt pro Kilogramm auf.

Alle Telefone im europäischen Handel müssen bestimmte SAR-Höchstwerte einhalten. Viele Telefone weisen aber deutlich niedrigere SAR-Werte auf. Wer sich hochfrequenten Feldern möglichst wenig aussetzen möchte, kann auf solche Modelle mit besonders niedrigen Werten zurückgreifen. Für den Schutz der Gesundheit notwendig sei das allerdings hierzulande nicht, betont das BfS.

Bluetooth und WLAN werden bei der Ermittlung des SAR-Wertes eines Handys übrigens berücksichtigt. Die Verwendung von Bluetooth-Kopfhörern oder Smartwatches, die mit WLAN oder Bluetooth funken, ist der Behörde zufolge ebenfalls gesundheitlich unbedenklich, da deren Sendeleistung sehr gering ist.

Individuelle Möglichkeiten zum Verringern der Exposition

Grundsätzlich bestehen über den Kauf eines Gerätes mit niedrigem SAR-Wert hinaus noch viele weitere, individuelle Möglichkeiten, die Strahlungsexposition zu verringern. Dazu zählen laut BfS unter anderem:

Handy weg vom Ohr: Die Intensität elektromagnetischer Felder sinkt mit der Entfernung schnell. Bereits wenige Zentimeter machen einen großen Unterschied. Daher ist das Telefonieren mit einem Headset empfehlenswert. Eine weitere Alternative ist das Freisprechen am Smartphone.

Empfang im Auge behalten: Handys passen ihre Sendeleistung den Gegebenheiten vor Ort an. Je schwächer das Mobilfunknetz, desto stärker müssen die Geräte funken. Wer sich schützen möchte, meidet also Telefonate bei schlechtem Empfang, wie er im Zug, in Autos ohne Außenantenne oder in mangelhaft versorgten Gebieten auftritt.

Alternative nutzen: Wer die Wahl hat, kann für Gespräche auch einfach zu Festnetztelefonen greifen.

Kurzfassen und texten: Im Zweifel kann man auch versuchen, Telefonate mit dem Handy kurzzuhalten oder Nachrichten schreiben, statt zu telefonieren.