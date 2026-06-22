Seoul (dpa) – Der Chipproduzent SK Hynix hat Samsung Electronics als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen Südkoreas abgelöst. Wie aus Daten der südkoreanischen Börse Korea Exchange (KRX) hervorgeht, erreichte SK Hynix bis zur Mittagsstunde (Ortszeit) eine Marktkapitalisierung von umgerechnet knapp 1,19 Billionen Euro – leicht über dem Wert des Konkurrenten Samsung Electronics, der seit der Jahrtausendwende die Rangliste der wertvollsten Unternehmen des Landes angeführt hatte.

Noch in den Nullerjahren stand SK Hynix wegen seiner hohen Schulden kurz vor dem Bankrott. Doch mittlerweile profitiert der Tech-Konzern davon, dass er früh in die Entwicklung von sogenannten HBM-Chips (High Bandwidth Memory) investiert hatte. Im Zuge des KI-Booms ist die Nachfrage nach den Hochleistungsspeicherchips regelrecht explodiert. Die Firma mit Sitz in der südkoreanischen Stadt Icheon gilt als wichtigster Zulieferer von HBM-Chips für den US-Marktführer Nvidia. Der Aktienkurs von SK Hynix ist zuletzt rasant gestiegen – allein seit Beginn des Jahres um über 300 Prozent.