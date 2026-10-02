In der Cloud können iPhone-Nutzende ihre Signal-Chats bereits sichern. Nun kommt auch noch eine lokale Variante hinzu. Vorteil: die volle Kontrolle darüber, wo das Backup gespeichert ist.

Berlin (dpa/tmn) – Signal ermöglicht es ab sofort auch iOS-Nutzenden, alle Nachrichten und Medien lokal auf dem Gerät zu sichern und wiederherzustellen. Die Sicherung der Messenger-Daten auf iPhones und iPads erfolgt verschlüsselt, wie die Signal-Stiftung mitteilt. Dabei werde dasselbe plattformübergreifende Backup-Format genutzt, das auch bei Signal für Android und Desktop unterstützt zum Einsatz kommt.

Lokale Backups werden durch einen 64-stelligen Wiederherstellungsschlüssel geschützt. Achtung: Da für die Wiederherstellung einer Sicherung an dem Schlüssel absolut kein Weg vorbeiführt, sollten Nutzende ihn sorgfältig und sicher aufbewahren – und natürlich niemals an Dritte weitergeben.

Lokale Backups für Android und Desktop sollen der Stiftung zufolge übrigens bald auch auf einem iOS-Gerät wiederhergestellt werden können.

Lokales Backup aktivieren – und bei Bedarf wiederherstellen

Und so lassen sich lokale Backups aktivieren beziehungsweise wiederherstellen:

Aktivieren: In der App die Einstellungen öffnen, dann zu «Backups/Lokale Backups» gehen. Als Nächstes einen Ordner für die Speicherung des Backups auswählen und das Backup direkt aus der App heraus starten.

Wiederherstellen: Signal neu installieren und dann «Konto wiederherstellen oder übertragen» auswählen, gefolgt von «Lokales Backup wiederherstellen» wählen.

Das neue lokale Backup-Feature ist Teil der neuen iOS-Signal-Version 8.30. Wer es in den Einstellungen bislang nicht sieht, sollte im App Store schauen, ob das App-Update schon vorliegt und – falls ja – die Anwendung entsprechend aktualisieren.