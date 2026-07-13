Signal führt neue Funktionen für Gruppen ein: Admins dürfen dort jetzt Nachrichten entfernen. Und bei Sprach- und Video-Calls können sich die Teilnehmenden gegenseitig stummschalten.

Berlin (dpa/tmn) – Irgendetwas, das im Gruppenchat geschrieben wurde, war gar nicht fein – oder gehört da schlicht nicht rein? Da ließ sich bislang wenig machen. Doch das ändert sich jetzt bei Signal: Der Messenger gibt Admins die Möglichkeit an die Hand, Nachrichten anderer Teilnehmer in Gruppenchats zu löschen, wie die Signal-Stiftung mitteilt.

Voraussetzung: Die Nachricht, die gelöscht werden soll, muss in den letzten 24 Stunden gesendet worden sein. Bei älteren Nachrichten funktioniert das nicht mehr. Wenn ein Gruppenadministrator eine Nachricht löscht, sehen die anderen Gruppenmitglieder eine Benachrichtigung, dass der Admin die Nachricht getilgt hat.

Bisher konnten Gruppenadministratoren, wie alle anderen Gruppenmitglieder auch, nur ihre eigenen Nachrichten löschen. Gruppenmitglieder konnten sie höchstens ganz entfernen, nicht deren einzelne Nachrichten.

Andere einfach stummschalten, um Störgeräusche zu reduzieren

Eine weitere Neuerung soll Sprach- und Videogruppenanrufe erleichtern: Hier haben nun alle Teilnehmenden die Möglichkeit, sich bei Bedarf gegenseitig stummzuschalten – etwa um Hintergrund- und Störgeräusche abzuschalten oder zu reduzieren. Natürlich kann der oder die Stummgeschaltete sein oder ihr Mikro jederzeit wieder aktivieren.

Und auch in der Chatliste hat sich etwas getan: Die Anzahl ganz oben fixierbarer Chats ist von vier auf zehn erhöht worden, so dass Nutzende bei Bedarf einen schnelleren Zugriff auf mehr wichtige Informationen haben.