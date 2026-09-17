Sie hassen das Windows-Sounddesign? – Wie alles gut wird

Windows 11 hat viele Sounds an Bord. Fast alle sind individualisierbar - vom Start bis zu Systemereignissen. So passen Sie die Klänge nach Ihren Wünschen an oder sorgen für Ruhe.

Berlin (dpa/tmn) – Einst brachte beim Windows-Start ein kleines Kammerorchester den PC-Lautsprecher zum Scheppern – und jagte zahlreichen Nutzenden einen kalten Schauer über den Rücken. Diese Zeiten sind seit Windows 10 vorbei, wo Microsoft den Startsound sogar standardmäßig deaktiviert hat.

In Windows 11 haben es Anwenderinnen und Anwender nun wieder mit einem Startsound zu tun. Dieser ist aber weitgehend unauffällig und unaufdringlich. Trotzdem: Töne, Klänge und Musik sind Geschmackssache. Wer den Startsound beim Hochfahren des Rechners nicht hören möchte, kann ihn einfach ausschalten.

Sound oder Stille – beides ist möglich

Und so geht's:

Unten links «Sound» ins Suchfeld eingeben.

«Systemsounds ändern» in den Suchergebnissen auswählen.

Im Fenster, das sich geöffnet hat, das Häkchen vor «Windows-Startsound wiedergeben» entfernen.

Ganz unten rechts auf «Übernehmen», dann auf «OK» klicken.

Darüber hinaus verwendet Windows 11 noch einige Dutzend weiterer Ereignis-Sounds, vom Alarm bei kritischem Akkuzustand bis hin zum Signal für die Falscherkennung bei der Windows-Spracherkennung.

Dutzende Ereignis-Sounds lassen sich ändern

Sie alle sind im oben beschriebenen Sound-Fenster ebenfalls aktivierbar oder änderbar. Dazu ist Folgendes zu tun:

Unter Programmereignisse den gewünschten Eintrag anklicken.

Dann ganz unten links im Pull-down-Menü «(kein)» zum Ausschalten des Sounds zum betreffenden Ereignis wählen und mit «Übernehmen/OK» bestätigen.

Oder im Pull-down-Menü einen vorhandenen gewünschten Sound auswählen und wieder wie oben bestätigen.

Oder auf «Durchsuchen» klicken, auf dem Rechner oder einem angeschlossenen Datenträger jeden beliebigen Sound im WAV-Format auswählen und bestätigen.