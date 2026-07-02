Wenn sie Kindern Gewalt antun, nutzen Sexualstraftäter oft die relative Anonymität im Internet oder auf Reisen aus. Beobachtet man Verdächtiges, zählt jeder Hinweis.

Stuttgart/Freiburg (dpa/tmn) – Ganz gleich, ob im Alltag daheim oder auf Reisen in fernen Ländern: Alle können ganz einfach im Netz Zivilcourage beweisen, indem sie über die Plattform «Nicht-wegsehen.net» Hinweise auf mögliche Fälle sexualisierter Gewalt und Ausbeutung von Kindern geben. Darauf weist die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) hin.

«Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und melden Sie, auch wenn die Situation nicht eindeutig ist.» Diesen Appell richtet der Verein ECPAT, eine Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Kinder vor sexueller Ausbeutung, an Besucherinnen und Besucher seiner Melde-Webseite. ECPAT betreibt diese zusammen mit dem Bundeskriminalamt.

Wer dort auf den roten Report-Button klickt, dem öffnen sich drei Wege, um übers Internet Hinweise auf sexualisierte Ausbeutung Minderjähriger zu melden:

Für Meldungen zu Situationen und Geschehnissen in Deutschland gelangt man zu einer Liste von Polizei-Fachdienststellen, sortiert nach Bundesländern, auf den Seiten der ProPK.

Für Meldungen im Ausland, etwa auf Reisen, ist das Bundeskriminalamt zuständig, wenn deutsche Staatsangehörige mutmaßliche Täterinnen oder Täter sind. Aber auch ECPAT nimmt Hinweise zu auffälligen Situationen entgegen, auf Wunsch auch anonym.

Für Meldungen, die das Internet betreffen, ist die Online-Meldestelle von «Jugendschutz.net» die richtige Adresse – etwa, wenn man auf Bilder oder Videos gestoßen ist, die auf sexualisierte Gewalt oder Ausbeutung schließen lassen.