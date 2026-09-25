Austauschbare Akkus und schlankes Ladeetui: Sennheisers neue Top-In-Ears setzen auf gelungene neue Details. Aber können die Kopfhörer auch im Alltag überzeugen - und beim Preis?

Berlin (dpa/tmn) – Sennheisers neueste In-Ear-Kopfhörer haben etwas, das man weder bei Apples AirPods noch bei anderen hochpreisigen Konkurrenten findet: zwei der kleinsten Schrauben, die Sie vielleicht je gesehen haben.

Zugegeben: Schrauben stehen normalerweise nicht auf der Kopfhörer-Wunschliste der Nutzerinnen und Nutzer. Entscheidend ist jedoch, was dahintersteckt.

Diese In-Ears verfügen über austauschbare Akkus

Bei den Momentum True Wireless 5 des deutschen Herstellers – kurz TW5 – handelt es sich um kabellose In-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth 6.0. Und mit austauschbaren Akkus. Diese Möglichkeit findet man bislang – wenn überhaupt – vor allem bei großen On- oder Over-Ear-Kopfhörern, etwa von Sony oder Apple.

In die Jahre gekommene Akkus können schnell nerven, insbesondere wenn es darauf ankommt. Wenn etwa die Ruhe der Geräuschunterdrückung plötzlich auf einem Flug jäh endet. Um eine längere Nutzungsdauer zu ermöglichen, stattet Sennheiser unter anderem die TW5 deshalb mit austauschbaren Akkus aus. Akku-Tod soll nicht Geräte-Tod bedeuten.

Das Winz-Schrauben-Werkzeug zum Öffnen liegt bei

Im Lieferumfang des TW5 finden sich ein Werkzeug zum Austauschen der Akkus sowie eine Anleitung. Sie zeigt in sieben einfachen Schritten, wie man die Akkus sowohl in den Ohrhörern als auch im Ladeetui wechseln kann.

Doch die fünfte Generation von Sennheisers Momentum-In-Ears bringt weit mehr sichtbare und hörbare Veränderungen als nur ein Paar winziger Schrauben, über die sich die Ohrhörer öffnen lassen.

Endlich ein taschentaugliches Ladeetui – leider ohne Stoff

Eine unangenehme Besonderheit der Vorgängergenerationen war ein unpraktisches, an eine Schatztruhe erinnerndes Ladeetui, das für ein so kleines Zubehörteil stets ungewöhnlich klobig wirkte.

Beim TW5 gibt es nun ein schlankeres und leichteres Ladeetui, das in keiner Hosentasche mehr übermäßig groß wirkt. Leider wurde die bei den Vorgängergenerationen hochwertiger anmutende Stoffoberfläche des Ladeetuis durch langweiliges Plastik ersetzt.

Die TW5 spielen länger als die TW4 – aber nicht mit ANC

Auch bei der Akkuleistung hat sich etwas verändert: Die vorherige Generation der Ohrhörer konnte bis zu 7,5 Stunden lang ununterbrochen Musik wiedergeben. Sennheiser zufolge kommen die TW5 auf bis zu 12 Stunden, bevor die Ohrhörer wieder im Etui geladen werden müssen. Das Etui kann anschließend noch drei vollständige Akku-Ladungen liefern, bevor es selbst wieder aufgeladen werden muss.

Allerdings ist die Wiedergabezeit bei eingeschalteter Geräuschunterdrückung (ANC) bei der neuesten Generation von bis zu 7 auf bis zu 6 Stunden gesunken. Das liegt zum Teil daran, dass die Akkukapazität im Zuge der Designänderung leicht verringert wurde – sowohl im Ladeetui, von 820 mAh beim TW4 auf 760 mAh beim TW5, als auch in den Ohrhörern: von jeweils 75 mAh beim TW4 auf 72 mAh beim TW5. Das schlankere Design ist dieses Opfer jedoch wert.

Dichten ab wie Ohrstöpsel, spielen Musik wie In-Ears

Anders als viele Konkurrenzprodukte – darunter die AirPods – füllen die Momentum TW5 den gesamten Teil des Ohres aus, der den Gehörgang umgibt. Durch den passgenauen Sitz in diesem Bereich schirmen sie Geräusche besser passiv ab als andere Ohrhörer, die lediglich im Gehörgang sitzen.

Anders gesagt: Wenn man die TW5 in die Ohren steckt, klingt es bereits so, als würde man Ohrstöpsel tragen – noch bevor man die Geräuschunterdrückung überhaupt einschaltet.

Für Transparenz bitte links tippen

Wenn man hören möchte, was in der Umgebung passiert, genügt ein Tippen an den linken Kopfhörer. Dadurch wird die Wiedergabe pausiert und der Transparenzmodus aktiviert.

Die Qualität reicht hier zwar nicht ganz an die jüngsten Generationen der AirPods Pro heran, doch die Umgebungsgeräusche werden so klar und rauschfrei übertragen, dass man fast vergessen kann, überhaupt In-Ear-Kopfhörer zu tragen.

Der Nachteil des engen Sitzes besteht darin, dass die In-Ears die Innenwände des Ohres berühren. Für manche Nutzer mit kleineren Ohren könnte das bei längerem Tragen etwas unbequem werden.

Klang auf Spitzenniveau, selbst an windigen Tagen

Was die Klangqualität betrifft, zeigen die klaren Bässe und die gute Trennung der Mitten, dass Sennheiser weiterhin in derselben Liga spielt wie Sonys WF-1000XM6 und Apples AirPods Pro 3. Mit der Sennheiser-App lassen sich unter anderem der Equalizer, die Bedienung und verschiedene weitere Funktionen den eigenen Vorlieben entsprechend anpassen.

Hi-Fi-Enthusiasten, die gerne möglichst verlustfrei Musik streamen, werden etwa die verfügbaren aptX-Codecs, darunter aptX Adaptive/Lossless, aber auch Dolby Atmos zu schätzen wissen. Mit Atmos bleiben die Klänge quasi virtuell im Raum fixiert, auch während man den Kopf bewegt.

Dolby-Atmos-Songs sind kaum verfügbar

Der räumliche Klang bietet allerdings nur begrenzt Vorteile – auch weil er nur bei bestimmten Songs auf Apple Music, Amazon Music Unlimited und Tidal Plus verfügbar ist, sowie bei einigen Filmen im teuersten Netflix-Abo.

Radfahrer und Jogger werden es begrüßen, dass Sennheiser bei den TW5 auch die Unterdrückung von Windgeräuschen verbessert hat. Der TW4 war in dieser Hinsicht bereits gut, doch mit dem TW5 kann man an einem windigen Tag laufen gehen und trotzdem einen Podcast bei niedriger Lautstärke hören.

Recht hoher Einführungspreis von 300 Euro

Sennheiser hat mit dem TW5 ein gelungenes Update geliefert und dabei mit dem charakteristischen Erscheinungsbild gebrochen: Das klobige Ladeetui ist von einem handlicheren Design abgelöst worden.

Die Ohrhörer sehen eleganter aus, fühlen sich hochwertiger an, klingen mindestens ebenso gut wie bisher und bieten austauschbare Akkus. Der Einführungspreis von 300 Euro hat es jedoch in sich.

Damit liegen die TW5 über Apples AirPods Pro 3, die 250 Euro kosten, aber ungefähr auf dem Niveau von Sonys Konkurrenzmodell WF-1000XM6, das derzeit für knapp unter 300 Euro angeboten wird.

Gewissensbisse: Der Vorgänger TW4 kostet nur die Hälfte

Erschwerend kommt hinzu, dass Sennheiser den Vorgänger TW4 derzeit mit Rabatt für nur 150 Euro verkauft – auch wenn die TW5 zweifellos ein solides Upgrade gegenüber den TW4 darstellen, die mit fest verbauten Akkus und einem klobigeren Design daherkommen.