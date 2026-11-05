Manchmal verlässt man halt doch den Euro-Raum und muss ein wenig umrechnen. Wie praktisch, dass ein Währungsrechner im iPhone steckt. Aber wie findet man den? Und wo?

Berlin (dpa/tmn) – Wie viel Euro sind 109 norwegische Kronen? – Ach, 10,51 Euro soll das Bier kosten? Na dann vielleicht lieber Wasser.

Für diese oder ähnliche Erkenntnisse könnte man jetzt lange im Netz nach Währungsrechnern suchen – oder man benutzt den Umrechner, der im iPhone steckt. Und das geht auf gleich zwei Arten:

Auf die schnelle Tour: Währungen mit Spotlight umrechnen

Kennen Sie Spotlight, die iPhone-Suche? Dafür muss man auf dem Home-Bildschirm einfach an einer beliebigen Stelle herunterwischen. In die Eingabezeile schreibt man dann rein, was man möchte.

Also im Beispiel: «109 NOK», schon erhält man das Ergebnis von 10,51 Euro. Fertig. Das klappt auch mit anderen Währungen – und die Abkürzung muss man auch nicht kennen. Einfach ausschreiben, Ergebnis sehen, fertig.

Wer etwas mehr rumrechnen muss – nimmt die Rechner-App

Auch die Rechner-App hat eine Umrechnungsfunktion. Die ist allerdings etwas versteckt. Man muss wenig intuitiv oben rechts in der App auf das Taschenrechnersymbol tippen. Dann «Umrechnen» auswählen. Und weil man hier viele Dinge umrechnen kann – etwa Winkel, Flächen, Daten, Energie, Kraft oder Längen – muss man noch «Währung» auswählen.

Die Option im Rechner eignet sich besser, wenn man mehrere Umrechnungen nacheinander oder auch in andere Währungen anstellen möchte.

Datenbasis für die Währungskurse ist der Onlinedienst Yahoo Finance. Der Stand der Daten wird unten links angegeben, damit man sehen kann, wie aktuell die Umrechnungen gerade sind.