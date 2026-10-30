Schnäppchenjagd mit KI? – Das kann schnell in die Hose gehen

Black Friday ist am 27. November, Cyber Monday am 30. November - doch viele Shops haben die vermeintliche Schnäppchenjagd schon eröffnet. Fest steht: Viele Preise sind schlechter als sie scheinen.

Kehl/Berlin (dpa/tmn) – KI-Assistenten können Produkteigenschaften und Preise vergleichen oder auch Kundenbewertungen analysieren. Wiederholen sich bei letzteren ähnliche Formulierungen oder wurden zahlreiche Rezensionen in wenigen Tage veröffentlicht, könnten diese gefälscht und möglicherweise sogar selbst KI-generiert sein.

Gleiches gilt für Produktbeschreibungen und Artikelbilder, mit denen minderwertige Ware aufpoliert wird oder mit denen ganze Fake-Shops generiert werden, warnt das Europäische Verbraucherzentrum. Die Frage sei am Ende, ob KI-nutzende Käuferinnen und Käufer die Jäger sind oder die Gejagten – von Betrügern, die ebenfalls auf KI zurückgreifen.

Die alles entscheidende Frage: Mit wem habe ich es da zu tun?

Deshalb stehe am Ende immer die entscheidende Frage: Bei wem kaufe ich da gerade überhaupt ein? Oft bringt schon eine kurze Recherche Klarheit: Gibt es ein vollständiges Impressum? Sitzt der Händler vielleicht in Fernost und eine Retoure könnte kompliziert und teuer werden?

Erst wenn man die Fährte bis zum Verkäufer wirklich zurückverfolgen kann und dieser vertrauenswürdig wirkt, sollte man kaufen – und natürlich nie gegen Vorkasse bestellen.

Vorsicht: KI ist nicht neutral, Preise können personalisiert sein

Wer zur Schnäppchenjagd KI einsetzt, sollte einige Dinge nie vergessen:

Die Antworten der KI sind nicht neutral, sondern höchst personalisiert.

KI-Vergleiche stets mit eigenen Recherchen ergänzen.

Preisvergleichsportale nutzen, die Preisverläufe und -schwankungen über längere Zeit nachvollziehbar machen (ausgewiesene Rabatte müssen sich immer auf den niedrigsten Preis der letzten 30 Tage beziehen).

Personalisierte Preise vermeiden, indem man vor oder auch während Produkt- und Preisrecherchen in den Browser-Einstellungen den Cache und den Verlauf löscht.

Ist die Entscheidung für ein Produkt gefallen, den Preis noch einmal auf einem anderen Gerät prüfen, auf dem kein KI-Assistent genutzt wird.

Spontan sein ist super – aber nicht auf der Schnäppchenjagd

Und wer auf Schnäppchenjagd ist, sollte sich nie zu Spontankäufen hinreißen lassen, etwa durch:

Countdowns

vermeintlich knappe Angebote

Mindestmengenhinweise für einen Gratisversand

(angebliche) Kundenbewertungen

Gratisgeschenke

Mengenrabatte

KI-Influencer, also computergenerierte Personen, die Nähe aufbauen und für Produkte werben sollen

KI-generierte Empfehlungen, die gar nicht zur ursprünglichen Suche passen

Was steht im Kleingedruckten? – Brauche ich das wirklich?

Neben sorgfältigen Preisvergleichen ist es auch immer wichtig, auf Zusatzgebühren, womöglich vorausgewählte Extras und versteckte Abonnements zu achten, raten die Verbraucherschützer.

Im Zweifel lohnt es sich vor dem Bezahlen auch immer, einen Blick in die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Händlers zu werfen – und sich noch einmal die richtigen Fragen zu stellen: Brauche ich dieses Produkt wirklich? Und brauche ich es in diesen Mengen?