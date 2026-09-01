Online-PDF-Dienste können zur Kostenfalle werden und bergen Datenschutzrisiken. Doch es braucht sie auch nicht - eine kostenlose Software für den Rechner bietet alle nötigen Funktionen.

Berlin (dpa/tmn) – Mal eben zwei PDF-Dokumente aneinander hängen, ein PDF beschneiden und schwärzen, eine Seite drehen oder bei einem Dokument den Kopierschutz entfernen: Wer solche und ähnliche Dinge zu erledigen hat, stößt bei einer Internetsuche leicht auf PDF-Online-Dienste, die den Anschein erwecken, kostenlos oder günstig zu sein.

Am Ende, nach der Bearbeitung im Browser, entpuppen sie sich aber vielleicht als teure Abofalle. Zudem bleibt das ungute Gefühl, Informationen – womöglich sensible – in unbekannte Kanäle geleitet zu haben.

Schweizer PDF-Taschenmesser mit knapp 40 Funktionen

Natürlich gibt es auch seriöse Gratis-Seiten zur PDF-Bearbeitung. Aber die Recherche-Arbeit, welche das sind, kann man sich auch sparen – etwa, wenn man unter Windows die kostenlose Freeware PDF24 Creator installiert. Diese taugt – anders als der Name vermuten lässt – nicht nur zum Erstellen von PDFs.

Mit der Software des Entwicklers Stefan Ziegler werden automatisch auch der PDF24 Reader zum Anzeigen von PDFs sowie die PDF24 Toolbox installiert. Und letztere hat es in sich: In ihr stecken alle erdenklichen PDF-Bearbeitungsmöglichkeiten, insgesamt an die 40 Funktionen; eine Art Schweizer PDF-Taschenmesser also.

Alles ist offline nutzbar

Alle Features lassen sich offline auf dem eigenen Rechner nutzen. Nach der Installation dieses Softwarepakets ist man also bestens vorbereitet, wenn sich mal wieder eine spezielle PDF-Aufgabe stellt – und es womöglich auch noch schnell gehen muss.