Fans von Jensen Huang wollen seine Rückkehr an die Nvidia-Spitze. Er erklärt vorsorglich bereit dazu - doch der Konzern hat kein Interesse. Und das Geschäft läuft vorerst auch ohne ihn auf Hochtouren.

Santa Clara (dpa) - Nvidia hat nicht vor, den zurückgetretenen Chef Jensen Huang zurück an die Firmenspitze zu holen. Das sagte Verwaltungsratschef Harvey Jones in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Huang hatte wenige Stunden zuvor auf Rufe nach seiner Rückkehr verwiesen und betont, er würde ein solches Angebot des Verwaltungsrates annehmen.

Jones äußerte sich auch erstmals zu den Gründen für Huangs Abgang. Der langjährige Chef habe seinen Rücktritt nach dem Bekanntwerden von Verhalten eingereicht, das «mit dem Verhaltenskodex, den Standards und kulturellen Normen des Unternehmens nicht vereinbar war», sagte er. «Der Verwaltungsrat nahm seinen Rücktritt einstimmig an und hat nicht vor, Jensen wieder als Chef einzusetzen.»

Anleger hatten kein Problem mit der Ankündigung. Das Plus beim Aktienkurs im nachbörslichen US-Handel weitete sich danach von zwei auf mehr als drei Prozent aus.

Huang war vergangene Woche als Nvidia-Chef zurückgetreten. Zuvor wurden zwei außereheliche Affären bekannt. Eine der Frauen war Managerin eines Nvidia-Kunden und wird laut Medienberichten von US-Sicherheitskreisen verdächtigt, vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden zu sein. Bei der anderen handelte es sich Berichten zufolge um eine Huang unterstellte Top-Managerin von Nvidia. Inzwischen gibt es auch mehr Fragen dazu, was Nvidia über Lieferungen von KI-Chips nach China wusste.

Umsatz und Gewinn verdoppelt

Im vergangenen Quartal - dem letzten mit Huang an der Spitze - wuchs das Geschäft von Nvidia abermals rasant. Der Umsatz verdoppelte sich im Jahresvergleich auf 115,8 Milliarden Dollar (105,2 Mrd Euro). Das lag deutlich über den Erwartungen von Analysten, die im Schnitt eher mit 109 Milliarden Dollar gerechnet hatten. Unterm Strich sprang der Gewinn auf 65,3 Milliarden Dollar hoch - ebenfalls gut doppelt so viel wie vor einem Jahr.

Für das laufende Quartal sagte Nvidia einen Umsatz von 130 Milliarden Dollar vorher, mit der Einschränkung, dass er drei Prozent höher oder niedriger ausfallen könne. Analysten hatten im Schnitt mit 125 Milliarden Dollar gerechnet. Bei 130 Milliarden Dollar wäre es ein Zuwachs von 91 Prozent im Jahresvergleich. Anleger ließen die Aktie im nachbörslichen Handel zeitweise um rund zwei Prozent steigen.

Motor des KI-Booms

Finanzchefin Colette Kress, die das Unternehmen als kommissarische Chefin führt, zeigte sich auch für das nächste Geschäftsjahr zuversichtlich. Sie erhöhte die Prognose für den Umsatzanstieg auf 75 Prozent von zuvor 70 Prozent.

Chips von Nvidia wurden in den vergangenen Jahren zu einer Schlüsseltechnik für Training und Betrieb Künstlicher Intelligenz geworden. Große KI-Entwickler wie OpenAI, Google oder Meta füllen ganze Rechenzentren damit.