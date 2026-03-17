Eine Software-Aktualisierung macht's möglich: Im neuen Handheld-Boost-Modus zeigt die Switch 2 jetzt 1080p-Auflösung. Welchen Preis Gamer dafür zahlen - und was das Update sonst noch bringt.

Berlin (dpa/tmn) – Mehr Grafikleistung für die Switch 2 im mobilen Betrieb spendiert Nintendo seiner Konsole per System-Update. Nach der Aktualisierung findet sich in den Einstellungen eine neue Option, der sogenannte Handheld-Boost-Modus. Wird dieser eingeschaltet, verhält sich die Switch auch unterwegs so, als ob sie im stationären Betrieb an einem Fernseher angeschlossen wäre. Heißt: Nicht nur 720p-Auflösung, sondern 1080p-Auflösung, die die Möglichkeiten des Switch-2-Displays voll ausreizt.

Wo Licht ist, fällt aber zwangsläufig auch Schatten: Gamer müssen damit rechnen, dass die Switch im Boost-Modus mehr Akkustrom verbraucht und die Unabhängigkeit beim Zocken unterwegs einschränkt. Aber wie gesagt: Die Option muss erst einmal aktiviert werden und lässt sich auch jederzeit wieder ausschalten.

Update betrifft auch Gamechat, Freundeslisten und Flugzeugmodus

Das Update auf die Software-Version 22.0.0 bringt neben Fehlerbehebungen und einer gesteigerten Systemstabilität etwa auch noch Verbesserungen bei Gamechat-Einladungen mit oder ermöglicht Notizen auf Freundeslisten. Zudem können im Flugzeugmodus Bluetooth, WLAN und NFC neuerdings auch einzeln ein- oder ausgeschaltet werden.

Die Software-Aktualisierung wird Nintendo zufolge in der Regel automatisch heruntergeladen und zur Installation angeboten, wenn die Switch 2 mit dem Internet verbunden ist. Ansonsten kann man ins Menü «Systemeinstellungen» gehen, die aktuelle Systemversion abfragen und die Aktualisierung so gegebenenfalls manuell anstoßen.