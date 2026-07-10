In knapp drei Monaten ist Schluss: Nintendo zieht dem beliebten Rennspiel für Smartphones den Stecker. Zum Abschied gibt es immerhin etwas umsonst.

Berlin (dpa/tmn) – Ende September ist Schluss mit «Mario Kart Tour». Das hat Nintendo über das Mario-Kart-X-Konto und als Hinweis im Spiel selbst mitgeteilt. In der Nacht vom 29. auf den 30. September soll das Mobile Game für Android und iOS abgeschaltet werden und nicht mehr spielbar sein. Eine Offline-Version ist nicht geplant.

Schon jetzt gibt es Änderungen im Spiel. Zum Beispiel sind keine neuen Gold-Pass-Abos mehr möglich, automatische Abo-Verlängerungen wurde ebenfalls abgeschaltet. Ebenso wurde der Verkauf der Spielwährung Rubine eingestellt. Vorhandenes Guthaben kann noch aufgebraucht werden.

Kritik von Fans im Netz: Alle Errungenschaften weg

Als kleinen Trost stellt Nintendo immerhin bis zum 30. September die Abo-Vorteile des Gold-Passes für alle Spielerinnen und Spieler kostenlos zur Verfügung – mit Ausnahme der Abo-Verlängerungsbelohnungen.

Die endgültige Einstellung von Mario Kart Tour bedeutet auch, dass Spieler alle ihre trainierten Fahrer, Autos und Gleiter verlieren. Etliche Kartpiloten dürften hier einige Euros investiert haben. Entsprechend kritisch reagieren Fans online auf die Mitteilung. Besonders die komplette Einstellung ohne Möglichkeit, erworbene Inhalte weiter in einer Offline-Version des Spiels zu benutzen wird auf X viel kritisiert.

«Mario Kart Tour» erschien im September 2019. Nach «Super Mario Run» war es einer der ersten Ausflüge von Nintendo auf Smartphones. In dem Spiel kann man Rennstrecken meistern, die berühmten Orten der Welt nachempfunden sind, Kontrahenten aus dem Weg schubsen, Punkte sammeln und seine Piloten und Karts aufrüsten.