Kein Netz, kein Problem: Viele Pixel-Telefone können per Satellit die Rettung alarmieren, auch Googles neues Einsteigermodell 10a. Was man beim Notruf beachten muss - und wie es mit iPhones ist.

Berlin (dpa/tmn) – Mit dem neuen Pixel 10a bietet Google die Satelliten-Notruf-Funktion erstmals auch für sein Einstiegs-Smartphone an. Mit dem Feature lässt sich der Rettungsdienst auch dann alarmieren, wenn es kein Mobilfunknetz oder WLAN gibt – sei es in einem Funkloch oder tatsächlich irgendwo draußen in der Wildnis.

Das Smartphone bietet die Option «Notruf über Satellit» automatisch an, wenn man die jeweilige Notrufnummer des Landes wählt, aber keine Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung verfügbar ist.

Funktioniert in weiten Teilen Europas und Nordamerikas

«Notruf über Satellit» funktioniert in weiten Teilen Europas und Nordamerikas, eine aktuelle Abdeckungstabelle nach Ländern findet sich auf Googles-Support-Seiten.

Wie genau der Notruf funktioniert, zeigt Google in einem Youtube-Video. Wichtig ist, die Anweisungen auf dem Display genau zu verfolgen, um das Smartphone für die Satellitenverbindung richtig zu positionieren.

Diese Pixel-Modelle können übers All Retter rufen

Der Vorgänger des Pixel 10a, das Mittelklasse-Telefon Pixel 9a, hat den Sat-Notruf nicht. Bislang war das Feature Googles Smartphone-Oberklasse seit der 9. Pixel-Generation vorbehalten, also den Modellen

Pixel 9/10

Pixel 9/10 Pro

Pixel 9/10 Pro XL

Pixel 9/10 Pro Fold

Und was ist mit Smartwatches und iPhones?

Hinzu gesellt sich eine Smartwatch: Die Pixel Watch 4 (LTE) ist ebenfalls fit für den «Notruf über Satellit».

Auch Apple bietet einen Sat-Notruf – er ist auf allen iPhones ab dem Modell 14 verfügbar, wenn iOS 16.1 oder höher installiert ist.