Kindermusik beeinflusst künftig nicht mehr die persönlichen Empfehlungen und Statistiken auf Spotify, wenn man das wünscht. Wie Nutzende den neuen Schalter dafür finden - und umlegen.

Berlin (dpa/tmn) – Viele Eltern nutzen Spotify auch, um für ihre Kinder unterwegs, beim Einschlafen oder daheim Musik abzuspielen. Das blieb nicht ohne Folgen: Bislang beeinflusste der «Kinderkram» persönliche Musikempfehlungen mit. Auch im Jahresrückblick («Wrapped») standen dann plötzlich Kindersongs mitunter ganz oben – für viele extrem nervig.

Deshalb führt Spotify jetzt einen Schalter ein, der Musik für Kinder und Familien aus dem persönlichen Geschmacksprofil ausschließen kann, wie das Unternehmen mitteilt. Das Auswahl-Feature soll sowohl Nutzenden von Spotify Premium als auch von Spotify Free zur Verfügung stehen.

Schalter beeinflusst Suche, Abspielen und Playlists nicht

Wer sich für den Ausschluss entscheidet, kann Kinder-Titel problemlos weiter suchen, anhören oder in Playlists speichern. Sie fließen dann aber eben nicht mehr in personalisierte Angebote wie etwa Dein «Mix der Woche» oder «Dein Mixtape» ein.

Praktisch: Eine Änderung betrifft nicht nur die Zukunft.

Bereits gehörte Musik aus dem Genre «Kinder & Familie» wird dann Spotify zufolge auch rückwirkend aus dem Geschmacksprofil herausgenommen.

Das gilt auch für die persönlichen Top-Songs oder Top-Künstler in «Wrapped».

Einzelne Playlists und Tracks ließen sich schon ausschließen

Der neue Schalter ist nicht die erste Funktion, die Nutzenden eine selektive Steuerung dessen erlaubt, was sie vorgeschlagen bekommen oder hören. Bisher gab es auch schon die Möglichkeit, einzelne Playlists und Tracks aus dem Geschmacksprofil auszuschließen.

Die neue Einstellung wird weltweit schrittweise für Nutzerinnen und Nutzer der kostenlosen Version sowie für Premium-Abonnenten auf Mobilgeräten ausgerollt. Wer die neue Funktion nutzen möchte, muss Folgendes tun:

Der Weg zum Schalter führt – über die Einstellungen, natürlich

In der Spotify-App oben links auf das Profilbild tippen.

«Einstellungen und Datenschutz» öffnen.

«Inhalte und Darstellung» auswählen.

Den Schalter neben «Musik für Kinder und Familien in Geschmacksprofil aufnehmen» deaktivieren.

Taucht der Schalter nicht auf, könnte das daran liegen, dass die Spotify-App nicht auf dem neuesten Stand ist und erst noch über Playstore oder App Store aktualisiert werden muss.