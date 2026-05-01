Viele Netflix-Nutzer bekommen auf Plattformen wie TikTok Videoclips von Filmen und Serien des Streamingriesen im Hochkant-Format zu sehen. Jetzt schafft Netflix einen Bereich dafür in der eigenen App.

Los Gatos (dpa) – Netflix wird in seiner Smartphone-App künftig Clips im Hochformat aus dem Angebot des Streaming-Riesen zeigen. Die Idee dahinter ist, Nutzern die Suche nach für sie interessanten Filmen und Serien zu erleichtern. Der Clips-Bereich wird zunächst in den USA, Großbritannien und sieben weiteren Ländern eingeführt, weitere sollen folgen, wie Netflix ankündigte.

Die Funktion ist ein wenig wie eine Video-App aufgebaut: Gescrollt wird vertikal. Filme und Serien können direkt aus dem Clips-Bereich zur persönlichen Netflix-Liste hinzugefügt und an Freunde weitergeleitet werden. Netflix reagiert darauf, dass Smartphone-Nutzer oft Ausschnitte aus dem Programm des Streaminganbieters etwa bei TikTok zu sehen bekommen.

Die Bildausschnitte sind dabei ans Hochformat angepasst. Netflix will zudem für verschiedene Nutzer unterschiedliche Fragmente auswählen, angepasst an ihre Interessen. Ausschnitte aus Podcasts und dem Netflix-Liveprogramm sollen später folgen, wie es hieß.