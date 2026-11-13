Eine Großstörung bei Microsoft 365 hat weltweit Unternehmen und Behörden ausgebremst. Ein Blick auf Ursachen, Risiken sowie Alternativen und Ausweichmöglichkeiten.

Berlin/Redmond (dpa) – Wenn bei Microsoft die Server streiken, steht in vielen Büros plötzlich alles still: keine E-Mails in Outlook, keine Videokonferenzen in Teams, kein Zugriff auf den KI-Assistenten Copilot. Die jüngste weltweite Großstörung bei Microsoft 365 wirft einmal mehr grundsätzliche Fragen zur Stabilität der großen US-Cloud-Plattformen und zur digitalen Abhängigkeit in Deutschland auf. Ein Überblick:

Was genau ist bei der jüngsten Microsoft-Störung passiert?

Seit Donnerstagabend kam es weltweit zu massiven Ausfällen bei zentralen Diensten des Pakets Microsoft 365. Betroffen waren neben dem E-Mail-Dienst Outlook unter anderem das Bürokommunikations-Programm Teams, die Dateiablage SharePoint und OneDrive, der KI-Assistent Copilot sowie das Verwaltungsportal für IT-Administratoren.

Nach Angaben von Microsoft gingen zunächst unerwartet viele Server vom Netz, wodurch sich die Datenlast auf die verbleibende Infrastruktur verlagerte. Auf den betroffenen Rechnern überlastete ein Prozess für den Aufbau sicherer Verbindungen, zudem machte Microsoft eine Konfigurationsänderung rückgängig. Nach dem Aufspielen eines Software-Patches und dem Hochfahren zusätzlicher Kapazitäten meldete der Konzern erste positive Ergebnisse bei der Serverstabilität – teilweise kam es aber weiter zu Verbindungsproblemen. Hinweise auf einen Cyberangriff gibt es laut Microsoft nicht.

Sind solche Cloud-Ausfälle die Regel – oder doch eher selten?

Die Wahrnehmung geht hier oft auseinander: Weil an Microsoft 365 hunderte Millionen Nutzer hängen, hat jede größere Störung sofort gewaltige Sichtbarkeit und Schlagzeilenwert. Rein statistisch laufen die Dienste über das gesamte Jahr betrachtet aber die allermeiste Zeit reibungslos.

Allerdings gab es 2026 auffällige Dellen in der Bilanz. Nach einer fast zehnstündigen Großstörung im Januar sackte die von Microsoft selbst veröffentlichte weltweite Betriebszeit für Microsoft 365 im ersten Quartal 2026 auf 99,526 Prozent ab – der niedrigste Quartalswert seit Beginn der Erhebungen im Jahr 2013. Im zweiten Quartal erholte sich der Wert wieder auf 99,994 Prozent. Ende August folgte jedoch bereits ein weiterer mehrstündiger Ausfall bei den E-Mail-Diensten, bevor nun die November-Störung hinzukam.

Sind Unternehmen und Behörden zu abhängig von einem Anbieter?

IT-Sicherheitsexperten, Datenschützer und Wirtschaftsverbände warnen schon länger vor einem sogenannten Klumpenrisiko. In Deutschland setzen ein Großteil der Konzerne, viele Mittelständler, Schulen und zahlreiche Behörden bei Bürosoftware, E-Mail und Zusammenarbeit auf das Ökosystem von Microsoft.

Kritiker bemängeln gleich zwei Probleme: Zum einen führt die Monokultur dazu, dass ein einzelner Fehler ganze Branchen und Verwaltungen hierzulande lähmen kann. «Das eigentliche Risiko ist, die gesamte Kommunikation einer Organisation in eine Cloud bei einem einzigen Anbieter zu legen», erklärte Benjamin Schilz, Chef des europäischen Messenger-Anbieters Wire. «Für ein Ministerium, die Streitkräfte oder einen Energienetzbetreiber sind Stunden ohne Kommunikation keine Unannehmlichkeit, sondern ein Sicherheitsrisiko.» Digitale Souveränität bedeute nicht nur Kontrolle über Daten und Speicherorte, sondern auch, bei einer Störung handlungsfähig zu bleiben.

Zum anderen erschwert die tiefe Integration von Identitätsverwaltung, Sicherheitstools und Büroprogrammen einen späteren Anbieterwechsel erheblich.

Alexander Rabe, Geschäftsführer des Internetwirtschaftsverbandes Eco, fordert vor diesem Hintergrund: «Wenn zentrale digitale Dienste stillstehen, darf nicht gleich die gesamte Wirtschaft stillstehen.» Entscheidend sei deshalb, dass Unternehmen und Verwaltungen nicht von einzelnen Anwendungen abhängig seien, sondern über Alternativen und funktionierende Notfallpläne verfügten.

Welche Alternativen gibt es zu Microsoft 365?

Für Unternehmen und Verwaltungen gibt es durchaus Alternativen – allerdings ist kaum ein Konkurrenzprodukt in allen Bereichen so tief aus einem Guss verzahnt wie Microsoft 365. Der direkteste US-Konkurrent ist Google Workspace mit Gmail, Docs, Sheets, Drive und Meet.

Wer mehr Unabhängigkeit sucht, greift oft zu europäischen Open-Source-Lösungen wie Nextcloud in Kombination mit Collabora Online oder OnlyOffice. Damit lassen sich Dateispeicher, Kalender, Videokonferenzen und gemeinsame Dokumentbearbeitung auf eigenen Servern bei deutschen Cloud-Anbietern wie Ionos oder Hetzner betreiben.

Speziell für die öffentliche Verwaltung entwickelt das Zentrum für Digitale Souveränität (ZenDiS) zudem die Plattform OpenDesk, die unter anderem Nextcloud, Collabora, den Messenger Element und Open-Xchange unter einer Oberfläche bündelt und zuletzt stark wachsende Nachfrage verzeichnete. Daneben setzen viele Organisationen auf spezialisierte europäische Anbieter wie Wire für Ende-zu-Ende-verschlüsselte Kommunikation

Was sollten Betroffene während einer solchen Störung tun?

IT-Fachleute raten zunächst zur Ruhe: Einzelne Nutzer sollten ihre Passwörter nicht vorschnell zurücksetzen oder Apps neu installieren, da der Fehler auf den zentralen Microsoft-Servern liegt. Auch auf Seiten der Firmen-Administratoren warnt Microsoft ausdrücklich davor, während eines laufenden Ausfalls voreilig tiefgreifende Änderungen an Netzwerkeinstellungen, Identitätsverwaltungen oder DNS-Einträgen vorzunehmen – das erschwert die spätere Wiederherstellung oft zusätzlich.