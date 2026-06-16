Berlin (dpa/tmn) – Google hatte das Feature 2019 abgeschafft, doch nun ist es wieder da: In der YouTube-App für Mobilgeräte lassen sich wieder Direktnachrichten (DMs) an andere Nutzerinnen und Nutzer senden – etwa um Videos zu teilen oder sich einfach nur zu unterhalten.
Dazu gibt es einen neuen Nachrichtensymbol-Button rechts oben in der Anwendung. Aber nicht nur dort gibt es die Möglichkeit, andere zum Chat einzuladen: Das funktioniert ebenso über den Teilen-Button unterhalb von Videos.
DMs gibt es nur angemeldet und ab 18
Zur Sicherheit lassen sich Nutzende blockieren und Inhalte melden. Außerdem können verschickte Nachrichten auch wieder zurückgeholt werden – sie verschwinden dann bei beiden Chat-Partnern.
Man muss mindestens 18 Jahre alt und bei einem persönlichen YouTube-Kanal angemeldet sein, um Direktnachrichten senden zu können. Die Nachrichten sind nicht von Ende zu Ende zu Ende verschlüsselt, für alle Inhalte gelten die Community-Richtlinien von YouTube.
Wunschfunktion kommt per Update in die App
Wer die Funktion in seiner oder ihrer App noch vermisst, sollte im App-Store schauen, ob ein Update zur Installation vorliegt. Laut Google waren Direktnachrichten eines der Features, die sich Youtuber-User zuletzt am häufigsten gewünscht hatten.
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