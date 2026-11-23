Cyberangriffe durch KI und neue Sicherheitsbedenken beschleunigen die Konsolidierung in der IT-Branche. Jetzt gibt eine große Fusion.

Austin/Santa Clara (dpa) – Für rund 44 Milliarden Dollar will der IT-Sicherheitskonzern Crowdstrike in den USA den Konkurrenten Zscaler übernehmen. Die Transaktion soll ausschließlich per Aktientausch verwirklicht werden. In der Vereinbarung werde Zscaler mit 43,9 Milliarden Dollar (40 Mrd. Euro) bewertet, teilten die beiden Unternehmen am Montag mit. Für jede Zscaler-Aktie sollen die Aktionäre 1,135 CrowdStrike-Aktien erhalten.



Gemessen an den Kursen vom Freitag wäre das ein Preisaufschlag von rund einem Drittel für die Zscaler-Aktionäre. Die Titel von Crowdstrike gaben 8 Prozent nach. Die Anleger von Zscaler griffen hingegen zu, die Aktie sprang im vorbörslichen US-Handel 12 Prozent nach oben.

Die Transaktion unterstreicht den seit geraumer Zeit vorherrschenden Trend hin zu einer Konsolidierung in der Branche. Dieser wurde noch beschleunigt durch wachsende Befürchtungen vor Cyberangriffen durch Künstliche Intelligenz (KI) sowie Sicherheitsbedenken hinsichtlich zunehmend autonomer, agentenbasierter KI-Systeme.

Crowdstrike will Jahresumsatz von 10 Milliarden Dollar erreichen

Den Angaben zufolge soll nach dem Zusammenschluss von Crowdstrike und Zscaler ein jährlich wiederkehrender Umsatz von mehr als 10 Milliarden Dollar erreicht werden. Außerdem verspricht sich Crowdstrike von dem Zukauf eine Verbesserung der Marge. So soll 18 bis 24 Monate nach Abschluss der Transaktion jährlich eine halbe Milliarde Dollar gespart werden, etwa durch die Zusammenlegung von Rechenzentrumsinfrastruktur.

Crowdstrike legte am Montag auch Zahlen für das dritte Geschäftsquartal vor. Demnach stiegen die Erlöse um 28 Prozent auf 1,58 Milliarden Dollar und damit stärker als von Analysten erwartet. Den im Tagesgeschäft anfallenden operativen Verlust konnte Crowdstrike deutlich eindämmen: von minus 62,2 auf nun 0,8 Millionen Dollar. Auf die Aktionäre entfiel nun ein Gewinn von 24,9 Millionen Dollar, nach einem Verlust von 26,8 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Das dritte Quartal sei das beste der Firmengeschichte gewesen, sagte Chef George Kurtz laut Mitteilung. Finanzchef Burt Podbere sprach zudem von einer Rekord-Auftragslage zu Beginn des vierten Quartals.