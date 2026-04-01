Über eine Aktienplatzierung von Elon Musks Weltraumfirma SpaceX wurde schon lange spekuliert. Jetzt soll der erste Schritt vollzogen sein.

Austin (dpa) – Elon Musks Weltraumfirma SpaceX nimmt laut Medienberichten Kurs auf die Börse. SpaceX habe vertraulich einen Antrag für eine Aktienplatzierung bei der Börsenaufsicht SEC eingereicht, schrieben der Finanzdienst Bloomberg und das «Wall Street Journal» unter Berufung auf informierte Personen. SpaceX äußerte sich zunächst nicht dazu.

Früheren Berichten zufolge will SpaceX bei dem Börsengang einen Rekorderlös von bis zu 75 Milliarden Dollar einnehmen. Als Termin für die Aktienplatzierung werde der Juni angepeilt.

Unerlässlich für US-Raumfahrt

SpaceX spielt mit seinen Raketen eine Schlüsselrolle für das amerikanische Raumfahrtprogramm. Das Unternehmen betreibt zudem den Satelliten-Internetdienst Starlink – und Musk brachte in SpaceX zuletzt auch seine KI-Firma xAI samt der Online-Plattform X ein.

Der neue Konzern wurde bei der Fusion laut Medienberichten insgesamt mit 1,25 Billionen Dollar bewertet. Bloomberg zufolge könnte SpaceX beim Börsengang eine Bewertung von mehr als 1,75 Billionen Dollar anstreben. Demnach würde zunächst nur ein kleinerer Teil der Aktien an die Börse gebracht.

Drei Riesen-Börsengänge 2026?

Der Börsengang von SpaceX könnte die erste von drei Mega-Aktienplatzierungen in diesem Jahr werden. Berichten zufolge planen auch der ChatGPT-Entwickler OpenAI und sein Konkurrent Anthropic Börsengänge mit hohen Erlösen.