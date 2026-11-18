In den USA steht der nächste Rekord-Börsengang bevor. Die Nachfrage nach Aktien der KI-Firma Anthropic ist so stark, dass die Aktienplatzierung Medienberichten zufolge ausgebaut wurde.

New York (dpa) – Die KI-Firma Anthropic hat laut Medienberichten den Ausgabepreis seiner Aktie auf 83 Dollar festgesetzt und ist damit auf Kurs zu einem Rekord-Börsengang. Anthropic habe auch mehr Aktien verkauft als zunächst geplant, berichteten unter anderem der Finanzdienst Bloomberg und das «Wall Street Journal».

Damit dürfte Anthropic mehr einnehmen als Elon Musks Weltraum- und KI-Unternehmen SpaceX, die im Juni beim bisher größten Börsengang insgesamt rund 86 Milliarden Dollar einsammelte. Anthropic werde auf einen Erlös von 94,5 Milliarden Dollar kommen, berichtete der Wirtschaftssender CNBC unter Berufung auf informierte Personen.

Der Erfolg des Börsengangs zeichnete sich bereits ab, das Angebot war Medienberichten zufolge stark überzeichnet. Am oberen Ende der zuvor festgelegten Preisspanne von 70 bis 78 Dollar wären die ursprünglich in der Platzierung angebotenen 825 Millionen Aktien rund 64 Milliarden Dollar wert. Dem Stand nach Informationen von CNBC eine Nachfrage von 500 Milliarden Dollar gegenüber. Darüber hinaus verkauft Anthropic Aktien im Wert von 26 Milliarden Dollar direkt an Investoren.

Anthropic gilt mit seiner KI-Software Claude als schärfster Konkurrent des ChatGPT-Entwicklers OpenAI. OpenAI schob den eigenen Börsengang auf das kommende Jahr auf, unter anderem unter Verweis auf eine negative Stimmung gegenüber Künstlicher Intelligenz in der Öffentlichkeit.