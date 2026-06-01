Mailbox geht zu schnell ran? So stellt man sie ein

Die Mailbox geht zu schnell ran? Mit einfachen GSM-Codes lässt sich einstellen, wann sie anspringt – ganz ohne langes Suchen im Handy-Menü.

Berlin (dpa/tmn) – Wer kennt das nicht? Ein Sekundenbruchteil zu spät, schon spricht ein Anrufer die Mailbox voll? Wäre doch toll, wenn die erst ein wenig später rangehen würde, oder?

Eine lange Suche im Menü von Android, iOS und Co. ist dafür nicht nötig. Das kann man netzseitig über GSM-Codes erledigen. Also ran an die Tasten mit diesen Codes:

Mailbox an- oder ausstellen

Soll die Mailbox nur rangehen, wenn man kein Netz hat? Oder auch, wenn man telefoniert oder den Anruf einfach nicht hört? Drei Szenarien, drei Codes.

##61# und Anruftaste deaktiviert die Rufumleitung, wenn man nicht erreichbar ist.

##62# und Anruftaste deaktiviert die Rufumleitung, wenn man nicht rangeht.

##67# und Anruftaste deaktiviert die Rufumleitung bei Besetzt.

Wann soll die Mailbox rangehen?

Aber manchmal kann so eine Mailbox ja auch praktisch sein – unbekannte Anrufer können so ja erst einmal sagen, was sie eigentlich wollen. Wenn sie allerdings immer zu schnell rangeht, kann man ihr vorgeben, wie lange sie warten soll.

**61*(Rufnummer der Mailbox oder Rufnummer, zu der umgeleitet werden soll)**(05-30)# und die Anruftaste regeln das. Die angegebene Zahl zwischen 5 und 30 steht für die Anzahl der Sekunden.

Ein Beispiel für Telekom-Kunden (Mailboxrufnummer ist 3311), die erst nach 25 Sekunden Klingeln die Mailbox rangehen lassen wollen:



**61*3311**25# und Anruftaste

Eine Übersicht über diese und weitere GSM-Codes gibt es zum Beispiel im Hilfe-Bereich der Telekom-Website. Diese Codes gelten für alle Netzbetreiber.

Sonderfall Live-Voicemail auf dem iPhone

Apples iPhone hat noch eine besondere Art der Voicemail. Wird bei aktivierter Live-Voicemail ein Anruf umgeleitet, sieht man bereits während ein Anrufer noch spricht, die Live-Transkription des Anrufs. Bei Interesse kann man dann immer noch rangehen.

Wer das abschalten will, geht in die Einstellungen von iOS unter Apps und Telefon. Hier kann man den Schieber bei Live-Voicemail von an auf aus stellen.