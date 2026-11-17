Farbband, Glöckchen, Typenrasseln: Diese Webseite simuliert eine Schreibmaschine auf dem Monitor. Die Details stimmen und sorgen für Nostalgie, nur eine Sache ist nicht stilecht.

Berlin (dpa/tmn) – Tack tack, tack tack tack tack: Noch schöner als das Geräusch einer mechanischen Computer-Tastatur ist wahrscheinlich nur der Sound einer mechanischen Schreibmaschine, wenn die Typenhebel auf die Walze schlagen – dazwischen das Farbband, das die Buchstaben aufs Papier bringt.

Doch wer hat schon noch so ein mechanisches Schätzchen daheim stehen? Und wie viele Menschen mögen noch nie eine mechanische Schreibmaschine vor sich gehabt, geschweige denn auf einer geschrieben haben? Aber kein Problem: Alle, die ein wenig Schreibmaschinen-Feeling erleben möchten, ohne sich gleich eine aufzustellen, können einfach den Typewriter-Simulator ausprobieren unter «Shifthappens.site/typewriter»

Tack, pling und raaaatsch

Der ahmt den Schreibprozess verblüffend realistisch nach. Es tackert satt, am Zeilenende klingelt stilecht ein Glöckchen und es ratscht herrlich, wenn man den virtuellen Schlitten mit der Schreibwalze per Eingabe zurück an den Anfang einer neuen Zeile befördert. Man sieht sogar Holzfasern im virtuellen Papier.

Dabei hat der Entwickler, der Ingenieur Marcin Wichary, der auch Autor eines Buches über die Geschichte der Tastatur namens «Shift Happens» ist, an viele Details gedacht: Per «F1»-Taste wechselt man etwa vom schwarzen zum roten Farbband und zurück.

Vertippt – und dann? – Übertünchen mit dem Korrekturband

Und wenn man die Backspace-Taste drückt, die in der digitalen Schreibwelt verlässlich alles löscht, was vorher war, passiert erst einmal – gar nichts. Zumindest nicht auf dem Papier. Nur der Schlitten bewegt sich zurück. Aber da war doch noch was? Genau: das Korrekturband mit weißer Deckfarbe. Damit lassen sich einzelne Tippfehler übertünchen. Und das funktioniert auch im Simulator: sinnigerweise mit der «Entf»- beziehungsweise «Del»-Taste.

Es gibt noch einige andere Funktionstasten, die allesamt links im Seitenmenü erscheinen, wenn man dort ganz unten auf den kleinen Pfeil klickt. Erwähnenswert wären etwa noch die Tabulator-Taste (Tab-Taste), die die Seitenleiste ausblendet, und die Escape-Taste («Esc»-Taste), die die Perspektive wechselt: vom nahen Blick auf das Farbband und die letzten drei, vier getippten Zeilen hin zu einer größeren Übersicht über alles Getippte.

Eine Taste löscht alles

Nicht ganz stilecht ist der Einsatz der «F10-Taste» – damit löscht man alles bisher Geschriebene, was ja auf einer echten mechanischen Schreibmaschine nur schwerlich möglich ist.