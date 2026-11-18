Sony aktualisiert die Systemsoftware der Playstation 5. Ob der Zeitpunkt Zufall ist - und was Sie jetzt in den Konsoleneinstellungen Ihrer PS5 prüfen sollten.

Berlin (dpa/tmn) – Kurz vor Release des Blockbuster-Games «Grand Theft Auto VI» am 19. November hat Sony noch eine Aktualisierung der Systemsoftware für die Playstation 5 (PS5) veröffentlicht. Sie trägt die Versionsnummer 14.23 und umfasst «Verbesserungen in Sachen Sicherheit», wie Sony notiert.

Ob das Update unmittelbar oder mittelbar mit der Veröffentlichung von «GTA 6» im Zusammenhang steht, ist unklar – zumindest der Zeitpunkt der Bereitstellung spräche dafür. Publisher Rockstar hat auch schon Patches für Vorab-Installationen von «GTA 6» verteilt – sowohl für PS5 als auch für Xbox Series X/S.

Auch «GTA»-Patches für die Konsolen liegen vor

Die «GTA»-Patches bekommen Nutzende zwar automatisch zur Installation angeboten. Es lohnt sich aber, in den Einstellungen der Konsolen automatische Updates zu aktivieren. Das funktioniert bei der PS5 etwa in den Einstellungen unter «Gespeicherte Daten und Spiele-/App-Einstellungen». Dort einfach die Optionen «Automatische Updates» und «Im Ruhemodus automatisch installieren» per Schieberegler aktivieren.

Aber zurück zur PS5-Systemsoftware: Nutzende sollten nicht zögern und in den Einstellungen der PS5 unter «System/Systemsoftware/Update und Einstellungen der Systemsoftware» prüfen, ob die Aktualisierung zum Download vorliegt – und sie dann herunterladen und installieren.

Auto-Updates einschalten – für Spiele und das System

Und auch in Bezug auf die Systemsoftware ist es praktisch und sinnvoll, unter «Update und Einstellungen der Systemsoftware» ebenfalls die Optionen „Updates automatisch herunterladen“ sowie «Updates automatisch installieren» zu aktivieren – auch hier per Schieberegler. So verpasst man garantiert keine wichtigen Aktualisierungen mehr.