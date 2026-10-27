Radfahrer oder Wanderer, die mit Komoot auf Uhren von Samsung, Google & Co unterwegs sind, können das Telefon nun daheim lassen. Offline-Karten sind aber nur eines von mehreren neuen Wear-OS-Features.

Berlin (dpa/tmn) – Apple Watches mit Komoot können schon länger allein, nun werden auch Android-basierte Smartwatches unabhängiger vom Smartphone: Ein Update der verbreiteten Routenplaner-App bringt detaillierte Offline-Karten, Abbiegehinweise und Tourenaufzeichnungen auf Wear-OS-Uhren.

Smartwatches wie Modelle von Samsung Galaxy, Google Pixel oder OnePlus können so fortan beim Navigieren in der Tasche oder im Zweifel ganz daheim bleiben, was besonders für Radfahrende interessant ist.

Neuerungen von Offline-Karte bis Re-Routing

Bislang konnte Wear-OS-Smartwatches nur die nächste Abbiegung anzeigen, die Navigation lief auf dem Smartphone. Die Neuerungen im Detail:

- Volle Offline-Funktionalität und Offline-Karte: Internetverbindung oder Verbindung zum Smartphone sind nicht nötig.

- Intuitive Abbiegehinweise mit Vibrationssignalen und visuellen Hinweisen.

- Direktes Aufzeichnen von Tracks direkt auf der Uhr.

- Individuell anpassbare Echtzeit-Statistiken.

- Automatisches Re-Routing zurück zur ursprünglich geplanten Strecke, wenn man vom Weg abgekommen ist.

- Optimierte Akkulaufzeit durch Darstellung einer vereinfachten Karte, die weniger Strom verbraucht, wenn sich das Display im Always-on-Modus befindet.

- Offline-Zwischenspeicher für mehrere Touren auf der Uhr.

Kommende Features von Live-Sync bis zur Climb-Funktion

Komoot arbeitet nach eigenen Angaben an weiteren Features für Wear OS, die in den kommenden Monaten verteilt werden sollen:

- Änderungen an der Route, die auf dem Telefon vorgenommen werden, erscheinen sofort auf der Uhr, ohne eine laufende Aufzeichnung zu unterbrechen (Live-Sync).

- Teilen des eigenen Standortes in Echtzeit (Live-Tracking).

- Entfernungsangaben zu den nächsten Points of Interest (POI), etwa Cafés, Naturschauspiele oder andere Sehenswürdigkeiten.

- Anzeige bevorstehender Anstiege samt Angabe der Steigung und verbleibenden Bergauf-Dauer (Climb-Funktion).