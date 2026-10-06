KI liest die Kommunikation auf «Kleinanzeigen.de» mit, um passende Antworten zu liefern. Eine Einwilligungsabfrage gab es dafür nicht. Wer die Funktion nicht möchte, kann sie aber ausschalten.

Berlin (dpa/tmn) – Verkäufer und Interessenten können auf «Kleinanzeigen.de» per Chat miteinander in Kontakt treten, Fragen stellen und auch verhandeln. Neuerdings werden diese Nachrichten von einer KI analysiert, um automatisch Antwortvorschläge für Verkäufer zu erstellen und zu verbessern. Das Unternehmen hat die Funktion standardmäßig bei allen Nutzenden aktiviert.

Wer gar keine Antwortvorschläge nutzen möchte, kann sie samt der KI-Analyse ausschalten. Dazu in der App oder auf der Webseite auf «Meins» gehen, dann zu «Einstellungen/KI-Tools/KI-Analyse von Deinen Nachrichten» navigieren und den Schiebeschalter betätigen.

Welche Daten werden wie genutzt?

Allen, die die Vorschläge nutzen möchten und mit der KI-Analyse einverstanden sind, erklärt das Unternehmen: «Deine personenbezogenen Daten werden nicht zu KI-Trainingszwecken verwendet und ausschließlich unter Einhaltung strikter Datenschutzstandards (z.B. Datenfilterung) genutzt.» Weitere Informationen liefern die rechtlichen Hinweise zu KI und die Datenschutzerklärung von «Kleinanzeigen.de».