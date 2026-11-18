Die KI erklärt Krankheitssymptome oft verständlicher als Ärzte, sagen viele Nutzer. Doch Bitkom warnt: Chatbots können sich irren. Wie groß ist das Vertrauen trotzdem?

Berlin (dpa) – Bei Gesundheitsfragen schenken Patienten in Deutschland Künstlicher Intelligenz zunehmend großes Vertrauen – teilweise sogar mehr als dem eigenen Arzt. Wie aus einer aktuellen, vom Digitalverband Bitkom vorgestellten Studie hervorgeht, vertrauen 15 Prozent der Befragten bei medizinischen Informationen einem KI-Chatbot mehr als dem Fachpersonal. Jeder Fünfte gab sogar an, nach einer KI-Recherche ärztliche Empfehlungen nicht mehr befolgt zu haben.

Bitkom-Vizepräsidentin Christina Raab mahnte bei der Vorstellung der Ergebnisse zur Vorsicht: «Es bleibt anzumerken, dass natürlich KI sich auch irren kann, keinen persönlichen Blick auf den Nutzer hat und deswegen sollte niemand allein aufgrund einer KI-Recherche einem Rat oder einer Verschreibung eines Arztes nicht folgen.» Dennoch empfinden 33 Prozent der Nutzer die Antworten von KI-Chatbots als verständlicher als die Erklärungen von Ärztinnen und Ärzten.

Online-Suche nach Symptomen ist längst Alltag

Insgesamt ist die Online-Recherche zu Gesundheitsfragen für die Mehrheit der Menschen hierzulande Alltag. Laut der Umfrage informieren sich 80 Prozent der Bevölkerung zumindest gelegentlich im Internet über Symptome oder Medikamente – ein deutlicher Anstieg gegenüber der vorangegangenen Befragung. Immer mehr Nutzer greifen dabei auf KI-Anwendungen zurück, um sich medizinische Informationen zu erschließen: 45 Prozent der Befragten geben an, dass sie ihre Symptome durch die Interaktion mit einer KI besser verstehen als durch eine herkömmliche Websuche.

Elektronische Patientenakte mit ungenutztem Potenzial

Neben dem Trend zur KI-Recherche beleuchtet die Studie auch den Stand der elektronischen Patientenakte (ePA). Diese stößt zwar auf wachsendes Interesse, wird von vielen Nutzern bislang aber nicht in ihrem vollen Potenzial ausgeschöpft. Zwar wissen inzwischen 67 Prozent der Befragten, dass sie über eine solche Akte verfügen, ein Fünftel der Menschen ist sich dessen jedoch bis jetzt nicht bewusst.

Wer die Akte bereits aktiv verwendet, erkennt laut Bitkom den Mehrwert: 88 Prozent der Nutzer bestätigten, dass der Zugriff auf ihre Gesundheitsdaten dadurch erleichtert werde. Zudem gaben 71 Prozent an, sich durch die digitale Übersicht besser auf Arzttermine vorbereiten zu können. «Die ePA wird zunehmend genutzt und sie muss jetzt geöffnet und weiterentwickelt werden», sagte Raab.

Wunsch nach schnellerer Befüllung und mehr Funktionen

Noch gibt es aus Sicht der Befragten allerdings erhebliche Hürden. So wünschen sich 86 Prozent eine schnellere Befüllung der Akte. Zudem fühlen sich 31 Prozent der Menschen nicht ausreichend informiert, und 16 Prozent empfinden die Anwendung als zu kompliziert oder wenig nutzerfreundlich.

Raab unterstrich, dass die ePA über die Funktion eines reinen digitalen Aktenschranks hinauswachsen müsse. «Sie soll mehr sein, sie soll Mehrwert bringen, auch für die Patienten», so die Bitkom-Vizepräsidentin. Konkret wünschen sich die Befragten verständliche Erklärungen zu Gesundheitsdaten, Hinweise auf Wechselwirkungen bei Medikamenten, die Integration von Daten aus privaten Gesundheits-Apps sowie Funktionen zur Terminorganisation.

Studie des Bitkom