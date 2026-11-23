Signal will verhindern, dass Smartphone-KI private Chats über den Bildschirm erfasst. Dazu wird standardmäßig eine Sperre für Screenshots aktiviert. Was man dazu wissen muss.

Berlin (dpa/tmn) – Signal verpasst seinem Messenger eine Sperre für Bildschirmfotos. Dies geschieht aus Datenschutzgründen und soll verhindern, dass ins Betriebssystem integrierte KI-Agenten wie Gemini unter Android oder Siri AI unter iOS den Bildschirm «scannen» und so auch Nachrichten auslesen können.

Die Screenshot-Sperre soll nach Angaben der Signal-Stiftung standardmäßig aktiviert sein. Nutzende haben die Möglichkeit, bei Bedarf Screenshots in den App-Einstellungen von Signal wieder zu erlauben. Allerdings warnt Signal ausdrücklich davor, weil ohne Sperre KI-Agenten die Datenschutzversprechen des Messengers auf Anwendungsebene verletzten könnten.

Wann genau die Sperr-Funktion hierzulande ausgerollt wird, teilte Signal zunächst nicht mit. Nach dem nächsten Update der Signal-App können Nutzende aber einfach in den Einstellungen unter «Datenschutz» nachschauen. Dort findet sich dann bei «App-Sicherheit» der neue Eintrag «Siri AI blockieren» (iOS) beziehungsweise «Bildschirmschutz» (Android).

Windows Recall wird auch schon geblockt

Eine ähnliche Sperre hatte Signal bereits für die Windows-App des Messengers eingeführt. Damit wird die Recall-Funktion daran gehindert, Signal-Chats zu erfassen. Recall ist eine optionale Windows-11-Funktion für Copilot-Plus-PCs. Ist sie aktiviert, werden durchgehend Screenshots des Bildschirms gemacht und abgespeichert, um die durchsuchen zu können.