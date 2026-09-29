Eine wichtige Mail ist und bleibt verschwunden - selbst im Spam-Ordner schlummert sie nicht? Der Grund könnte an einer ganz anderen Stelle liegen, falls Sie Outlook nutzen.

Berlin (dpa/tmn) – Haben Sie schon einmal in Outlook eine Mail vermisst, die ganz sicher an Sie verschickt worden ist – und sie war auch nicht im Spam-Ordner? Dann lohnt sich ein genauer Blick in die Einstellungen des Posteingangs.

Denn möglicherweise ist dort die Funktion «Posteingang mit Relevanz» aktiviert. Dann sortiert ein Microsoft-Algorithmus Ihre Post und stuft sie in die Kategorien «Relevant» und «Sonstige» ein.

Ist die Funktion aktiv, finden sich auch ebendiese beiden Kategorien als Reiter oben über der ersten Mail des Posteingangs. Und ein Klick auf «Sonstige» fördert dann die gesuchte Mail mit einiger Wahrscheinlichkeit wieder zutage.

Motiviert ins Training oder genervt abschalten

Fairerweise muss man sagen, dass der «Posteingang mit Relevanz» trainiert werden kann, indem man beginnt, falsch sortierte Mails zwischen «Relevant» und «Sonstige» händisch zu verschieben.

Wer aber nun von diesem besonderen Posteingang genervt ist oder ihn irrelevant findet und kein Interesse hat, den Algorithmus zu trainieren, schaltet die Funktion einfach ab – und zwar so:

1. Klassisches Outlook

Im Outlook-Menü ganz oben erst auf «Ansicht», dann auf die Kachel «Posteingang mit Relevanz anzeigen» klicken. Und schon ist die Funktion deaktiviert und über dem Posteingang erscheinen wieder die Reiter «Alle» und «Ungelesen». Die Funktion über die Kachel wieder einzuschalten, funktioniert natürlich auch jederzeit.

2. Neues Outlook

Im Outlook-Menü ganz oben auf «Ansicht» klicken, dann auf «Ansichtseinstellungen». Als Nächstes im Einstellungsfenster in der Liste ganz links «Mail» auswählen, gefolgt von «Layout» in der Liste daneben. Oben rechts erscheint «Posteingang mit Relevanz» und man kann darunter entweder «Nachrichten in „Relevant“ und „Sonstige“ sortieren» oder «Meine Nachrichten nicht sortieren» auswählen.

3. Outlook im Web

In der Cloud-Version von Outlook, die man per Browser aufruft, unterscheidet sich das Ein- und Ausschalten der Funktion etwas. Dort muss man oben rechts auf das Zahnrad gehen, als Nächstes in der Liste ganz links auf «E-Mail» und schließlich in der Liste rechts daneben auf «Nachrichtenliste». Dann erscheint oben rechts «Posteingang mit Relevanz» und man kann darunter bei «Nachrichten in „Relevant“ und „Sonstige“ sortieren» ein Häkchen setzen oder entfernen.

4. «Outlook.com»

Fehlt nur noch «Outlook.com», der E-Mail-Dienst von Microsoft. Dort erscheint die Funktion ebenfalls, wenn man oben rechts auf das Zahnrad-Symbol klickt. Allerdings muss man hier hinter dem Eintrag «Posteingang mit Relevanz» einen Schieberegler bedienen.

Viele Einstellungen an vielen verschiedenen Orten

Man muss sich übrigens die Einstellung für jede genutzte Outlook-Variante separat vornehmen: Es gibt beispielsweise keine automatische Übernahme in der Cloud-Version, wenn man die Einstellung in Outlook auf dem Rechner vornimmt – und umgekehrt.

Zudem funktioniert «Posteingang mit Relevanz» nur mit Microsoft 365-, Exchange- und «Outlook.com»-Konten, nicht aber bei freigegebenen Postfächern.