Es passiert sehr selten, aber manchmal eben doch: Das iPhone macht gar nichts mehr. Dann ist guter Rat aber nicht teuer, sondern nur ein wenig Fingerakrobatik nötig.

Berlin (dpa/tmn) – Trotz jahrelanger Nutzung dürfte es den meisten iPhone-Besitzern wohl nur äußerst selten passiert sein. Aber wenn sich das iPhone doch mal aufhängt und so gar nicht mehr reagiert, dann wissen viele User gar nicht weiter. Dabei ist die Lösung zum Glück oft recht einfach. Ein erzwungener Neustart. Und der geht so:

Die Seitentaste «Lauter» drücken, also die obere, und sie schnell wieder loslassen Die Seitentaste «Leiser» drücken, also die untere, und sie schnell wieder loslassen Nun die Seitentaste auf der rechten Seite drücken – und sie gedrückt halten Erscheint das Apple-Logo auf dem Bildschirm, kann man die Taste wieder loslassen

Nun noch das Hochfahren abwarten und anmelden. In den meisten Fällen haben sich Probleme anschließend erledigt.

Achtung, beim iPhone 7, iPhone 7 Plus und iPod touch 7. Generation müssen die «Leiser»-Taste und die Seitentaste gleichzeitig gedrückt und gehalten werden, bis das Apple-Symbol auf dem Bildschirm erscheint. Bei noch betagteren Modellen sind es die Home-Taste und die Sperrtaste an der Oberseite des Geräts. Auch hier gilt: Gleichzeitig beide Knöpfe drücken und halten, bis sich das Gerät ausschaltet und das Apple-Symbol wieder erscheint.

Lässt sich das Telefon gar nicht einschalten, rät Apple dazu, es eine Stunde zu laden und es dann noch einmal zu versuchen. Ebenso, wenn die Anzeige eines geringen Akku-Ladestandes (eine Batterie mit einem roten Strich) erscheint und sich das Gerät nicht einschaltet. Wenn auch das nicht hilft, dann ist es Zeit für den Kontakt mit dem Support oder den Gang zum Smartphone-Laden.