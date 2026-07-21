iPhone geklaut oder verloren? Was jetzt wichtig ist

Es geht schneller, als vielen lieb ist - das iPhone wird im Urlaub gestohlen oder geht verloren. So schützen Sie Ihre Daten und erfahren, was jetzt zu tun ist - von Ortung bis Fernlöschung.

Berlin (dpa/tmn) – Sommer, Sonne, Smartphone weg? Ob nun gestohlen, oder einfach verloren: Nun ist schnelles Handeln gefragt, damit Diebe oder Finder nicht auf persönliche Daten zugreifen oder etwas anderes mit dem Gerät anfangen können.

Das rät Apple, wenn das iPhone weg ist:

Als Erstes auf einem anderem Gerät (Smartphone oder PC) über «icloud.com/find» bei Apple einloggen. Dafür braucht man keinen Bestätigungscode aber natürlich das Passwort der Apple-ID.

Das betreffende Gerät aus der Liste «Alle Geräte» auswählen.

Dann «Als verloren markieren» auswählen und die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.

Als letzten Schritt, wenn das Gerät unauffindbar bleibt, kann man es auch aus der Ferne löschen.

Ganz wichtig: Das Gerät nicht aus der Liste der Geräte in der Funktion «Wo ist?» entfernen. Das würde nämlich die Aktivierungssperre des iPhones aufheben und die Diebe oder Finder können das Gerät leichter löschen und weiterverkaufen.

Auf der Find-Webseite wird auch der Standort des Gerätes angezeigt. Apple warnt davor, im Falle eines Diebstahls oder Raubes selbst auf die Suche zu gehen. Stattdessen soll man sich aus Sicherheitsgründen lieber an die örtliche Polizei wenden.

Der Diebstahlschutz beginnt schon viel früher

Aber: Damit man all diese Funktionen im Fall des Falles auch nutzen kann, ist ein wenig Vorarbeit nötig. iOS fordert Nutzerinnen und Nutzer zwar bei der Einrichtung und auch danach des Öfteren auf, das Gerät abzusichern. Doch längst nicht jeder hat das auch getan. Diese Schritte sind wichtig:

«Wo ist?» aktivieren. Das ist Apples Netzwerk zum Auffinden von Geräten, die mit der eigenen Apple-ID verknüpft sind.

Das geht über die «Einstellungen». Dort klickt man auf den eigenen Namen und aktiviert unter «Wo ist?» die Funktion «Mein iPhone suchen» einschalten.

Nun lässt sich das Gerät über die «Wo ist?»-App und die Website «icloud.com/find» orten.

Maßnahmen zum Absichern eines iPhones

Weitere Maßnahmen zum Absichern eines iPhones gegen Diebstahl oder unbefugten Zugriff.

Displaysperre mit einem starken Code einrichten, also mindestens 6 Zahlen, besser eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen.

Face-ID oder Touch-ID aktivieren.

Sofern noch nicht geschehen, die Zweifaktor-Anmeldung aktivieren.

Passwort für die Apple-ID merken.

Die Gerätenummer IMEI des iPhones an sicherer Stelle notieren. Die braucht man zum Beispiel für eine Diebstahlanzeige bei der Polizei.

Sicherheitshalber Verbindungen zu anderen Konten lösen

Noch ein nicht ganz unwichtiger Schritt zu Schluss: Sind alle Schritte zum Absichern gegangen und die Anzeige bei der Polizei ist gemacht, wirft man das Gerät nach Möglichkeit noch aus allen aktiven Sitzungen im Online-Banking, in Messengern, Googlekonten und ähnlichen Diensten heraus.

Und – wenn es ein Firmengerät war – sollte man auch die Unternehmens-IT über den Verlust unterrichten.