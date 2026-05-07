Digitaler Durchblick
iPhone entladen und vermeintlich «tot»? – Was jetzt hilft
Ein iPhone mit schwarzem Bildschirm an einem USB-C-Kabel
Da tut sich nichts, gar nichts: Reagiert ein vollständig entladenes iPhone 17 oder iPhone Air nicht mehr auf den Ladestrom aus einem USB-C-Ladekabel, ist drahtloses Laden angesagt.
Nico Tapia. DPA

Ihr iPhone-Modell reagiert nach dem vollständigen Entladen nicht mehr auf den Ladestrom des USB-C-Ladekabels? Keine Panik. Es gibt es einen einfachen Weg, das Problem zu lösen.

Lesezeit 1 Minute

Berlin (dpa/tmn) – Natürlich sollte man es der Batteriegesundheit zuliebe gar nicht erst so weit kommen lassen. Aber ist der iPhone-Akku so leergelaufen, dass sich das Telefon von allein herunterfährt, kann es bei bestimmten Modellen passieren, dass sich gar nichts mehr tut – auch dann nicht, wenn man das Smartphone ans USB-C-Ladekabel hängt. Das berichtet das Portal «9to5mac.com».

Das Telefon fährt dann weder hoch, noch gibt es eine Batteriestands- oder Ladeanzeige. Alles bleibt schwarz auf dem Display. Alle iPhone-17-Modelle sowie das iPhone Air können sporadisch davon betroffen sein, heißt es.

Einfache Lösung: drahtlos laden

Die gute Nachricht: Es gibt einen einfachen Workaround, um das Problem zu lösen. Das Telefon auf ein MagSafe-Ladegerät legen und es dort ungefähr eine Viertelstunde zum Drahtlosladen belassen. Dann sollte der Akku wieder so weit gefüllt sein, dass das Gerät erneut startet, berichtet «9to5mac.com». Danach klappt es natürlich auch wieder mit der USB-C-Ladestrippe.

In diversen Internet-Foren berichten Nutzende auch von erfolgreichen «Reanimationen» betroffener Telefone, wenn ein Netzteil benutzt wird, an dem das USB-Kabel an der Netzteilseite über den großen USB-A-Stecker angeschlossen wird.

© dpa-infocom, dpa:260506-930-44862/1

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