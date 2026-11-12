Viele Internet-Tarife locken mit niedrigen Preisen zum Vertragsstart. Nach dem Ende der Rabatte können die Kosten kräftig steigen - worauf Verbraucher unbedingt achten sollten.

Heidelberg (dpa/tmn) – Vor Abschluss eines neuen Internet-Vertrags sollten Verbraucherinnen und Verbraucher alle Angaben und Preiskomponenten des jeweiligen Angebots prüfen, um ein vollständiges Preisbild zu erhalten. Denn annähernd zwei Drittel (62 Prozent) aller Internet-Tarife für Neukunden bieten zwar zunächst Vergünstigungen in den ersten Monaten der Laufzeit.

Doch nach Ablauf der Einstiegsrabatte kosten die Tarife im Schnitt fast dreimal so viel, wie eine Analyse des Vergleichsportals Verivox auf Basis von mehr als 600 Tarifen zeigt. Und nach 24 Monaten werden zwei Drittel (66 Prozent) der Angebote nochmals teurer.

Nicht von Rabatten blenden lassen – Effektivpreis ausrechnen

Für die Tarifanalyse waren über alle Anschlusstechnologien hinweg 679 Festnetz-Internettarife ausgewertet worden – 62 Prozent davon mit Rabatten in den ersten Monaten. Demnach kostet ein Tarif während der Rabattphase durchschnittlich 18,67 Euro im Monat, nach Rabatt-Ende hingegen im Schnitt 53,48 Euro, also fast das Dreifache.

Das zeigt: Die tatsächlichen Kosten über 24 Monate muss man sich im Zweifel selbst ausrechnen, anfängliche «fette» Rabatte sind kein Garant dafür, dass man über zwei Jahre oder sogar dauerhaft einen günstigen Tarif gefunden hat.

Manche Tarife kosten anfänglich weniger als 10 Euro monatlich

Wer das nicht tut, läuft Gefahr, später steigende Kosten hinzunehmen oder gar nicht zu bemerken. Besonders leicht verschätzt man sich bei Tarifen, die zum Vertragsbeginn unter 10 Euro monatlich kosten – immerhin waren das ein Fünftel (20 Prozent) aller Tarife in der Analyse.

Ähnlich unübersichtlich, wenn man nicht selbst vorher den monatlichen Effektivpreis ausrechnet: Tarife, bei denen die Anbieter bis zu drei aufeinander folgende Rabatte unterschiedlicher Höhe geben.

Ab dem 3. Jahr wird's oft noch teurer – monatlicher Exit möglich

Ab dem 25. Monat, also nach der bei den meisten Tarifen geltenden zweijährigen Mindestlaufzeit, verteuern sich zwei Drittel (66 Prozent) der Tarife weiter – im Schnitt um ein Viertel (25 Prozent) beziehungsweise 9,65 Euro im Monat.

Wer das nicht bedacht oder gewusst hat, ist in solchen Verträgen aber nicht weitere zwei Jahre «gefangen». Für Telefon und Internet gilt gesetzlich: maximal 24 Monate Mindestlaufzeit, danach monatliche Kündigungsfrist.