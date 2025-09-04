Berlin (dpa/tmn) – Meta hat eine eigene Instagram-App für iPads veröffentlicht. Die für Apple-Tablets (ab iPadOS 15.1) optimierte Version ist für größere Displays ausgelegt und stellt Kurzvideos in den Mittelpunkt: Nach dem Start der App landet man erst einmal direkt auf der Reels-Seite. Storys werden dabei entlang des oberen Bildschirmrands angezeigt.
Ein neuer «Folgen»-Reiter bietet verschiedene Optionen, um bestimmte Inhalte von Accounts zu sehen, denen man folgt:
- Alle: Empfohlene Beiträge und Reels von Accounts, denen man folgt.
- Freunde: Empfohlene Beiträge und Reels von Accounts, denen man folgt und die einem auch folgen.
- Neueste: Chronologische Beiträge und Reels von Accounts, denen man folgt, wobei das Neueste zuerst angezeigt wird.
Neue Seiten-Layouts fürs große Display und Multitasking
Daneben gibt es neue Seiten-Layouts, die den Möglichkeiten der größeren iPad-Displays Rechnung tragen, etwa:
- Posteingang im Blick behalten, während man einen DM-Chatverlauf liest.
- Beim Ansehen eines Reels gleichzeitig die Kommentare dazu lesen.
Unterstützt werden von der App zudem das Multitasking- und Fenstersystem von iPadOS, der Vollbildmodus für Hoch- wie Querformat sowie Apples Magic Keyboard, Trackpad und Apple Pencil (Pro).
