Jahrelange Funkstille, dann vergehen nur wenige Wochen zwischen Release-Ankündigung und Veröffentlichung: Dieses Game ist wohl das Hype-Spiel 2025 schlechthin. Aber kann es die Erwartungen erfüllen?

Berlin (dpa/tmn) – Eigentlich sollte es nur eine Erweiterung sein für eins der erfolgreichsten Indie-Spiele. Und dann wurde «Hollow Knight: Silksong» doch als eigenes Spiel angekündigt. Und ein gefühlt endloses Warten für viele Fans hatte begonnen. Und wurde zum Running Gag in der Gaming-Internet-Kultur.

Nach jahrelanger Funkstille von Entwickler Team Cherry wurde «Silksong» jetzt innerhalb nur weniger Wochen mit einem Release-Datum versehen und veröffentlicht. Und war zum Veröffentlichungszeitpunkt so begehrt, dass selbst riesige Online-Game-Shops wie Steam oder Nintendos E-Shop in die Knie gingen.

Spielprinzip wie in «Hollow Knight»

Im Spielprinzip schließt «Silksong» direkt an den Vorgänger an. Das 2D-Spiel besteht vor allem aus anspruchsvollen Platforming-Passagen, Kämpfen gegen kleine Gegner und knifflige Boss-Kämpfe. Die Protagonistin Hornet setzt sich mit einer Nadel zur Wehr und lernt über die Zeit des Spiels immer mehr Fähigkeiten. Dadurch kommt sie in neue Bereiche, die zuvor versperrt waren.

Das als «Metroidvania» bekannte Genre, angelehnt an die Klassiker «Metroid» und «Castlevania», geht in «Silksong» fantastisch auf. Zwar gibt es immer wieder Stellen, an denen man verzweifelt versucht, herauszufinden, wo es weitergeht und etwas ziellos durch die große, düstere Welt wandert. Doch das Spiel strotzt nur so vor Geheimgängen und kleinen, versteckten Höhlen, sodass das Erkunden sehr belohnend wird.

Hohe Frustrationstoleranz erforderlich

Und trotz des enormen Hypes: «Silksong» ist schon eher etwas für Leute, die das Genre auch mögen. Wer mit «Hollow Knight» nichts anfangen konnte oder kann, wird auch die Fortsetzung nicht unbedingt gut finden. Vor allem eine hohe Frustrationstoleranz sollte man haben, wenn man mit Hornet erkunden möchte.

«Hollow Knight: Silksong» ist für PC, Playstation 4 und 5, Xbox Series S/X, Xbox One, Switch und Switch 2 erschienen, kostet rund 20 Euro und ist ab 12 Jahren (USK) freigegeben.