Ein wenig Aufwärmprogramm für «GTA VI»? Warum nicht einen der vielen Titel der Reihe spielen und in Nostalgie baden? Die gibt es oft schon für kleines Geld oder kostenlos - und auch für Smartphones.

Berlin (dpa/tmn) – Grand Theft Auto ist seit 1997 fester Teil der Videospielszene. Nach vielen Jahren Wartezeit ist nun ein neuer Titel im Anflug – wenn nicht noch eine Verschiebung dazwischenkommt. In der Zwischenzeit steckt nicht nur für Retro-Fans auch in den diversen Vorgängern noch Spaß drin. Aber: Wer hat denn noch die alten CD- oder DVD-Ausgaben respektive das passende Laufwerk dafür? Kein Problem, da gibt es einige Lösungen. Hier ein schneller Überblick – sortiert nach Aufwand und Kosten und ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Die einfachste Lösung – «GTA» auf dem Smartphone

App Store und Playstore bieten hier für kleines Geld den schnellen Einstieg. Ab rund 5 Euro bekommt man «GTA 3», «GTA: Vice City» und «GTA: San Andreas» in einer für Smartphones und Tablets überarbeiteten Version. Je nach Store gibt es alle drei Titel als Paket – das macht die Sache noch mal etwas günstiger als den Einzelkauf. Die Steuerung ist gut an das Touchdisplay angepasst – in einigen Fällen lassen sich auch Controller via Bluetooth verbinden.

Was es nicht gibt: «GTA IV» und «GTA V» sind bislang auf iOS und Android nicht verfügbar.

Schwieriger, aber möglich – die drei ersten «GTA» spielen

Erinnern Sie sich noch «Grand Theft Auto», den Erstling von 1997 aus der Vogelperspektive, das im britischen 60er-Jahre-Stil gehaltene Erweiterungspaket «GTA London 1969» oder den düsteren, retrofuturistischen Nachfolger «GTA 2»? Die gute Nachricht: zumindest die beiden Hauptspiele kann man noch für den Windows-PC bekommen. Sogar kostenlos.

Eine seriöse Quelle sind die Downloadbereiche von «chip.de» («GTA»/«GTA 2») und «heise online» («GTA»/«GTA 2»). Hier gibt es die Installationsdateien beider Klassiker kostenlos und geprüft. Achtung: Auf vielen neueren Computern – faktisch alles ab Windows 10 – muss eventuell noch ein wenig in den Einstellungen hantiert werden, damit die alte Software rund läuft. Unter anderem muss DirectPlay aktiviert werden, so «Chip». In manchen Fällen muss auch ein Support-Paket für Windows heruntergeladen werden – um den alten 16-Bit-Installer auszuführen.

Etwas schlechter sieht es für «GTA London 1969» aus. Das Add-on lässt sich in den Weiten des Netzes zwar finden. Allerdings nicht als offizieller oder geprüfter Download. Fans bleibt hier nur der Gang in die entsprechenden Communities auf eigenes Risiko, daher an dieser Stelle keine klare Download-Empfehlung.

PC und Konsole: Hier lohnt die Suche nach Angeboten

Warum PC und Konsole zum Schluss? Einfach weil es hier die meiste Auswahl gibt – und viel mögliche Hardware. Also der Reihe nach:

Konsolen-Stores prüfen: Für Xbox und Playstation gibt es nahezu alle Titel ab «GTA 3», manchmal als Paket, manchmal alleine und auch in verschiedenen Ausgaben. Für Nintendos Switch gibt es «GTA 3», «GTA: Vice City» und «GTA: San Andreas» als Trilogie im Paket. In den Konsolen-Stores lohnt die Suche nach Angeboten, denn mitunter gibt es aufpolierte Ausgaben von «GTA»-Titeln aus den frühen 2000ern nahezu zum Vollpreis von knapp 60 Euro. Die Switch-Variante gibt es etwa bis zum 16. November für knapp 20 Euro – statt 60 Euro.

PC – erschlagende Auswahl: Rockstar Game Launcher, Steam, Epic Games – überall gibt es «GTA» und das in allen Facetten. Von «GTA 3» bis «GTA V Enhanced Edition» mit besserer Grafik und mehr. Hier muss man schauen, was der eigene PC hergibt. Meist ist das allerdings kein Problem – immerhin ist «GTA V» nun auch schon 13 Jahre alt. Auch hier wichtig: Schauen Sie nach Angeboten.