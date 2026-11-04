Nein, man muss nicht bis zur offiziellen Veröffentlichung warten, um sich «GTA VI» auf die Konsole zu laden. Publisher Rockstar lässt Fans schon vorab herunterladen. Warum das schlau ist.

München (dpa/tmn) – Noch knapp zwei Wochen bis zum Start von «GTA VI» am 19. November. Wer nicht mit allen anderen in der Downloadwarteschlange verharren will, kann ab dem 10. November die Spieldateien bereits vorab auf seine Playstation 5 oder Xbox Series X&S laden. Angesichts der laut Publisher Rockstar rund 212 Gigabyte an Daten ist das Vorab-Laden wohl der sicherste Weg, um pünktlich loszulegen.

Damit alles glattgeht, sind eventuell noch einige Einstellungen an der Konsole nötig. Hier die wichtigsten Informationen zusammengefasst:

Der Vorab-Download für die Playstation 5 beginnt nach Mitternacht am 10. November.

Für die Xbox Series X und Series S startet er um 1 Uhr nachts deutscher Zeit (12 a.m. GMT).

Playstation-5-Inhaber müssen Auto-Downloads aktiviert haben, und die Konsole muss eingeschaltet oder im Ruhemodus sein.

Auch Xbox-User müssen die Auto-Downloads aktiviert haben, und die Konsole muss eingeschaltet oder im Schlafmodus sein.

Achtung riesiger Speicherhunger. Auf den Festspeichern der Konsolen müssen mindestens 212 Gigabyte Speicherplatz verfügbar sein. Denn so groß kann – laut Rockstar – die Downloaddatei sein. Also eventuell im Vorfeld lieber ein paar nicht mehr genutzt Spiele löschen.

Wer das Spiel nicht über die Online-Shops vorbestellt hat, findet laut Rockstar ab dem 12. November auch im stationären Handel sogenannte Code-in-a-Box-Versionen von «GTA VI». Also Hüllen mit ausgedrucktem Download-Code.

PC-Spieler müssen sich weiter gedulden. Ein offizieller Verkaufstermin wurde von Publisher Rockstar bislang nicht genannt. Es kursieren lediglich Gerüchte, dass es bis Jahresmitte 2027 eine PC-Version geben soll. Erfahrungsgemäß dauert es mindestens einige Monate bis nach dem Launch der Konsolenversion. Bei «GTA V» vergingen allerdings 19 Monate bis zum Erscheinen der PC-Version.

Für Fans von Box-Versionen, die sich nicht in den Markt der teils ziemlich teuren Sonder- und Sammlereditionen stürzen wollen, gibt es gute Nachrichten. Ab dem 19. November stehen auf der Rockstar-Website druckfertige Versionen des Cover Artworks und der Spielwelt-Karte als kostenloser Download bereit. Kurz nach dem Launch soll es über den Store außerdem physische Versionen der Karte als Poster geben.