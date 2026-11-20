Andere Entscheidungen, andere Folgen: Alle, die in «GTA VI» Missionen in verschiedenen Varianten ausprobieren möchten, sollten wissen, wie sie ihre Spielstände speichern - und zwar sicher.

Berlin (dpa/tmn) – Wer «Grand Theft Auto VI» spielt, sollte Eigenheiten des Games in Bezug auf das Speichern von Spielständen kennen: Während man Story-Missionen absolviert, ist das manuelle Speichern des Spielstandes nicht möglich, berichtet das US-Techportal «Mashable».

Außerdem sollte man sich nicht auf das automatische Speichern des Spielstandes (Autosave) verlassen, wenn man in der Story bewusst verschiedene Wege einschlagen möchte, um zu sehen, was jeweils passiert.

Wichtig für alle, die gerne noch einmal einen Schritt zurückgehen

Entscheidungen während einer Mission zu ändern, ist also nicht möglich. Man muss die jeweilige Mission neu beginnen, also einen früheren Spielstand laden oder ab dem letzten Checkpoint neu starten, erklärt «Mashable» und empfiehlt, vor wichtigen Missionen manuell zu speichern.

Dazu öffnet man das Pausenmenü, geht auf «Spiel/Spiel speichern» und wählt dort denn gewünschten Speicherslot. Spielende, die auf Nummer Sicher gehen möchten, können und sollten seinen Fortschritt auch manuell speichern, bevor man aufhört zu spielen.